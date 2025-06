お笑いタレントのゆりやんレトリィバァさん(34)が15日、大阪・関西万博で行われたトークイベントに登場。後輩芸人に、アドバイスを送りました。

ゆりやんさんが登場したのは、国連パビリオンと吉本興業が開催するSDGsへの理解を深めてもらうイベント、『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』です。

2024年12月に活動拠点をアメリカに移したゆりやんさん。久々の芸人仲間との再会に「久しぶりに吉本の芸人のみんなに会えて、それだけでもうれしくて、うれしくて、ずっとしゃべって。しゃべっちゃってます」と話しました。

また、イベント後の囲み取材では吉本のピン芸人・はじめましてはじめさん(28)が、突然ゆりやんさんに“ピン芸人として売れるためにはどうしたらよいか”という万博に全く関係のない内容を質問。すると、ゆりやんさんは「お答えしかねます」と受け流し、報道陣の笑いを誘いました。

その後、ゆりやんさんは「本当に自分がやりたいことを一回自分に問いかけて、ピン芸人ってこういうネタあるよなとかじゃなくて、自分が本当になにをやりたいのかを一回問いかけたら、それが本当におもしろいことなので。それを信じて、単独ライブとかもいっぱいやって。そしたら自分のなにがおもしろいかがわかる。そしたらもっと自分のネタが楽しくなって。絶対大丈夫です」と真剣にアドバイス。しかし、最後には、はじめましてはじめさんに向けて「コラ! 万博でやる質問か!」とツッコみ、会場を笑いで包みました。