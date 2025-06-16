ukkaがグループ結成10周年を記念して展開中のスペシャルユニット企画。その第2弾として、村星りじゅ・芹澤もあ・葵るりによるWarpiE（ワーピー）が始動する。 WarpiEは新曲「I my perfect（アイマイパーフェクト）」を6月25日にデジタル配信リリースする。本楽曲は80年代のニュージャックスウィングを大胆にリバイバルし、未来的なガールズポップのエネルギーを融合させた、レトロフューチャーなJ-POPとスタイル。パンチの効いたグルーヴ、ファンキーなベースラインに“自分を愛する”というストレートなメッセージを込めた、Z世代の心に寄り添う自己肯定ソングとなっている。 すでに、配信リリースされているTEAM CUTEの宮沢友＆若菜こはるによるRizziE（リジー）の「R･I･Z･Z」（アールアイジージー）に続くシリーズ。7月には第3弾となるTEAM ROCK（茜空／結城りな）の配信リリースが予定されている。 リリース情報■ユニット企画TEAM GALアーティスト名： WarpiE（ワーピー）タイトル： 「I my perfect」（アイマイパーフェクト）配信開始日：2025年6月25日（水）形態：デジタルシングル（各音楽配信サービスにて）Pre-add/Pre-save受付中：https://ukka.lnk.to/I-my-perfect_paps ■ユニット企画TEAM CUTEアーティスト名：RizziE（リジー）タイトル：「R･I･Z･Z」（アールアイジージー）配信開始日：2025年5月28日（水）形態：デジタルシングル（各音楽配信サービスにて）URL：https://ukka.lnk.to/RIZZ_paps 定期ワンマンライブ情報＜ukka 10th Anniversary Live vol.4＞日程:2025年7月19日(土)会場:Veats Shibuya1部 open 12:15 / start 13:00 葵るり生誕ソロライブ2部 open 17:15 / start 18:00 葵るりプロデュースワンマンライブ ＜ukka 10th Anniversary Live vol.5＞日程:2025年9月14日(日)会場:duo MUSIC EXCHANGE1部 vs fishbowl2部 宮沢友プロデュースワンマンライブ ＜ukka 10th Anniversary Live vol.6＞日程:2025年10月18日(土)会場:東京キネマ倶楽部1部 村星りじゅ生誕ソロライブ2部 村星りじゅプロデュースワンマンライブ ＜ukka 10th Anniversary Live vol.7＞日程:2025年11月15日(土)会場:新宿ReNY1部 vs ばってん少女隊2部 芹澤もあプロデュースワンマンライブ ＜ukka 10th Anniversary Live vol.8＞日程:2025年12月6日(土)会場:恵比寿ザ・ガーデンホール 【4/12(土)・7/19(土) 1部】一般チケット ￥5,500 […]

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