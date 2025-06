ukkaがグループ結成10周年を記念して展開中のスペシャルユニット企画。その第2弾として、村星りじゅ・芹澤もあ・葵るりによるWarpiE(ワーピー)が始動する。 WarpiEは新曲「I my perfect(アイマイパーフェクト)」を6月25日にデジタル配信リリースする。本楽曲は80年代のニュージャックスウィングを大胆にリバイバルし、未来的なガールズポップのエネルギーを融合させた、レトロフューチャーなJ-POPとスタイル。パンチの効いたグルーヴ、ファンキーなベースラインに“自分を愛する”というストレートなメッセージを込めた、Z世代の心に寄り添う自己肯定ソングとなっている。 すでに、配信リリースされているTEAM CUTEの宮沢友&若菜こはるによるRizziE(リジー)の「R・I・Z・Z」(アールアイジージー)に続くシリーズ。7月には第3弾となるTEAM ROCK(茜空/結城りな)の配信リリースが予定されている。 リリース情報■ユニット企画TEAM GALアーティスト名: WarpiE(ワーピー)タイトル: 「I my perfect」(アイマイパーフェクト)配信開始日:2025年6月25日(水)形態:デジタルシングル(各音楽配信サービスにて)Pre-add/Pre-save受付中:https://ukka.lnk.to/I-my-perfect_paps ■ユニット企画TEAM CUTEアーティスト名:RizziE(リジー)タイトル:「R・I・Z・Z」(アールアイジージー)配信開始日:2025年5月28日(水)形態:デジタルシングル(各音楽配信サービスにて)URL:https://ukka.lnk.to/RIZZ_paps 定期ワンマンライブ情報<ukka 10th Anniversary Live vol.4>日程:2025年7月19日(土)会場:Veats Shibuya1部 open 12:15 / start 13:00 葵るり生誕ソロライブ2部 open 17:15 / start 18:00 葵るりプロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.5>日程:2025年9月14日(日)会場:duo MUSIC EXCHANGE1部 vs fishbowl2部 宮沢友プロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.6>日程:2025年10月18日(土)会場:東京キネマ倶楽部1部 村星りじゅ生誕ソロライブ2部 村星りじゅプロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.7>日程:2025年11月15日(土)会場:新宿ReNY1部 vs ばってん少女隊2部 芹澤もあプロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.8>日程:2025年12月6日(土)会場:恵比寿ザ・ガーデンホール 【4/12(土)・7/19(土) 1部】一般チケット ¥5,500 […]

