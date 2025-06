バンダイ キャンディ事業部は、『BATTLE OF TOKYO』のメンバーをオリジナルイラストに描き起こしたシール付きウエハース「にふぉるめーしょん BATTLE OF TOKYOシールウエハース」(143円)を、2025年6月16日より、全国のスーパー・コンビニエンスストアなどのお菓子売り場で発売する。「にふぉるめーしょん BATTLE OF TOKYOシールウエハース」(143円)

“に”とうしん(2頭身)のデ“フォルメ”イラストで表現したシールコレク“ション”『にふぉるめーしょん』シリーズに、LDHが展開する総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』のメンバーが新たに登場。バニラクリーム味のウエハースに、キラキラと輝く豪華仕様のシールが付属。シールは、38名のアーティストに加え、レア6種を含む全44種がラインナップされており、ファンなら思わず集めたくなる内容となっている。価格は143円。また、本商品の発売を記念して、ウエハース1BOXとメンバーのサイン入りパネルが当たるフォロー&リポストキャンペーンをバンダイキャンディ公式Xにて実施する予定とのこと。(c)LDH JAPAN「BATTLE OF TOKYO」プロジェクト