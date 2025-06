ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』から誕生したラウドロックユニット・She is Legend(略称:シーレジェ)と、アニメ『ガールズバンドクライ』から生まれたガールズロックバンド・トゲナシトゲアリ(略称:トゲトゲ)による対バンライブ『SOUL & CRY』が5月15日、東京ガーデンシアターにて開催された。それぞれ積極的にライブ活動を続けているシーレジェとトゲトゲは、昨年夏に開催されたアニソンの祭典『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』で初共演を果たしているものの、2組による対バンライブはこれが初めて。かつ、トゲトゲは今年1月に行ったMyGO!!!!!との『Avoid Note』(※1)以来、シーレジェにとってはキャリア初の対バンライブとなり、約8000人収容の大会場で行われるこの注目の対バンは早々にソールドアウトを記録した。

2組を紹介するオープニングムービーに続いて、会場が真っ赤な照明で染め上げられると、荘厳なSEに続いて紗幕のかかったステージに2人のシルエットが浮かび上がる。そして、流麗なピアノイントロに続いてバンド演奏が始まると同時に幕が降りると、バンドメンバーを従えたXAIと鈴木このみが姿を現し、ドラマチックな「春眠旅団」にてライブはスタート。ヘヴィかつダイナミックなバンドサウンドに乗せて、随所にスクリームを織り交ぜながら2人の芯の通った歌声を交互に響かせていく。その温かみの強い声は時に美しいハーモニーを奏で、時にはユニゾンで歌うことでパワフルさを増していく。魂と魂のぶつかり合いのようなステージは、シーレジェという唯一無二の存在を端的に表すにぴったりな内容だ。

「Thank you for playing~あなたに出会えてよかった~」や「Come on baby!」といった変幻自在のバンドアンサンブルで表現される楽曲群に、会場のレジェンダー(シーレジェファン)や彼女たちのライブを初めて目にするトゲトゲファンは興奮を隠せない様子で、シンガロングパートでは一際大きな声でステージに向けて歌を届けていく。時には会場中を激しく飛び交うレーザーや、ステージ上で吹き上がる無数の火柱などの演出で、楽曲が放つ壮大な世界観に花を添え、会場は曲を重ねるにつれて熱気を高めていった。

「Goodbye Innocence」で強烈なハイロングトーンを轟かせた鈴木このみだったが、続くライブ初歌唱のピアノバラード「Perfect Goodbye」では刹那的な美しさを漂わせる繊細なボーカルを聴かせる一幕も。その一方でXAIも負けじと、終始安定感の強いパワフルボイスで観る者を圧倒する。ステージ上を縦横無尽に動きながらもまったく乱れることのない歌声を響かせるその姿に、気付くと夢中になっていたというオーディエンスも少なくなかったはずだ。そして、「Long Long Spell」ではクライマックスのシンガロングパートで会場の約8000人をひとつに束ね、シーレジェのステージは大団円を迎えた。全10曲、約50分がほんの一瞬に感じられたほどで、筆者のような初見の観客をも魅了するライブはさすがの一言だった。

短いインターバルで始まったトゲトゲのステージは、冒頭の理名(Vo/井芹仁菜役)による〈スベテコワシタイ〉のセリフが印象的な「渇く、憂う」で幕を開けると、続く「闇に溶けてく」からは早くもギア全開。その後のMCで理名が「50分ちょいで14曲!」と宣言すると、早くも登場した「運命の華」を筆頭に、怒涛のステージが展開されていく。テレビアニメ『ガールズバンドクライ』で使用された楽曲では、メンバーの後方に用意された長方形のLEDスクリーンにアニメの名場面や関連した映像が映し出され、会場のファンを大いに喜ばせる。その後も、「運命の華」に続いて理名がギターを掻き鳴らす「声なき魚」、曲冒頭で朱李(Ba/ルパ役)の豪快なベースソロがフィーチャーされた「空白とカタルシス」と人気曲の数々が繰り出され、そのたびに客席からの歓声はどんどん大きくなっていった。

中でも特に会場が沸いたのが、TVアニメ『ガールズバンドクライ』オープニング主題歌「雑踏、僕らの街」がコールされた瞬間だろう。シーレジェの好演に刺激されたのだろうか、アニメのオープニング映像を背に歌う理名はいつも以上に熱のこもった歌声を、大会場の隅々にまで届けていく。一方、夕莉(Gt/河原木桃香役)はクールさを見せながらも、時には笑顔を浮かべて豪快さと繊細さを併せ持つギタープレイで観客を夢中にさせる。その佇まいやステージングは、ライブを重ねるごとに存在感を高めており、とてもステージデビュー2年に満たない人間のそれとは思えないほど。それは朱李も同様で、サポートメンバーの叩き出すビートに乗せて堅実でグルーヴィーなベースラインを重ねながら、時にコーラスワークで、時には絵になるステージングで観る者の目を惹きつける。特にこの半年ほどの3人の成長速度は急激なものがあり、ここから9月に予定されている初の日本武道館公演『奏檄の叫』までにどこまで進化するのかも気になるところだ。

新曲「ダレモ」やこの日が初演奏となる「臆病な白夜」など新鮮さも用意しながら、「傷つき傷つけ痛くて辛い」以降は息つく暇もないほど攻めの選曲でオーディエンスをノックアウト。高速ナンバー「サヨナラサヨナラサヨナラ」やもっともメンバーの成長ぶりが伝わるデビュー曲「名もなき何もかも」でカオスな盛り上がりを見せると、最後は観客との大合唱も印象的な「爆ぜて咲く」で最高のエンディングに到達。先の宣言どおり、約50分で14曲という濃厚なステージは大盛況のうちに幕を下ろした。

アンコールではトゲトゲの3人がシーレジェのXAIと鈴木このみを呼び込み、互いに小指を立ててエール交換。そして、2組によるこの日限りのスペシャルコラボに突入すると、まずはトゲトゲの「雑踏、僕らの街」を理名、XAI、鈴木このみの3人で歌唱していく。XAIや鈴木が歌う「雑踏、僕らの街」は原曲とはひと味違った魅力を放ち、夕莉や朱李との絡みも見せながら特別な瞬間を大いに楽しんでいる様子だった。続いては、シーレジェの「Burn My Soul」を理名が加わる形で披露。本編で「今日はシーレジェの皆さんに胸を借りる気持ちで臨みます」と口にした理名だったが、この曲ではXAIや鈴木に引けを取らないほど堂々とした歌いっぷりで「Burn My Soul」というアグレッシヴな楽曲を表現してみせた。

こうして約2時間半におよぶ夢のような一夜は完結。晴れやかな表情の2組は会場に集まった仲間たちに感謝を伝えてから、ステージを去っていった。シーレジェにとっては初の試みとなった他コンテンツ発音楽ユニットとの対バンは、今後の活動において大きな刺激になったことだろう。また、今年に入ってから同様の対バンを続けているトゲトゲにとっても、競演のたびに得るものが大きく、その後のステージにどんどん活かされているように感じる。こうした“交流戦”が今後も、我々の予想もしないような形で実現することを願ってやまない。

