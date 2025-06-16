6月18日（水）に川崎競馬場で行われる、関東オークス（Jpn2・3歳・牝・ダ2100m）の枠順は下記の通り。混戦模様。JRA勢も2勝馬などで構成され、抜けた実績馬は不在。プラウドフレールなど地方勢と互角の戦いとなりそうだ。発走は20時10分。

【東京6R】単勝1.5倍メモリアカフェが人気に応える

混戦模様

1枠1番 メモリアカフェ（牝3・55.0・C.ルメール）柄崎将寿・美浦

2枠2番 オモチチャン（牝3・55.0・永井孝典）田村彰啓・兵庫

3枠3番 グレアネオンライト（牝3・55.0・本橋孝太）張田京・船橋

3枠4番 クリノメイ（牝3・55.0・佐々木大輔）須貝尚介・栗東

4枠5番 レペンテ（牝3・55.0・鷹見陸）栗田泰昌・大井

4枠6番 ツキノアカリ（牝3・55.0・笹川翼）牧田和弥・栗東

5枠7番 ダイシンゲキ（牝3・55.0・佐野遥久）福田真広・大井

5枠8番 ベルグラシアス（牝3・55.0・町田直希）市村誠・大井

6枠9番 リコーテリア（牝3・55.0・矢野貴之）荒山勝徳・大井

6枠10番 クリノスワロー（牝3・55.0・坂井瑠星）高橋義忠・栗東

7枠11番 コパノエミリア（牝3・55.0・吉村智洋）宇都英樹・愛知

7枠12番 プラウドフレール（牝3・55.0・張田昂）川島正一・船橋

8枠13番 ハナノウタゲ（牝3・55.0・山崎誠士）山崎裕也・川崎

8枠14番 ジョートビー（牝3・55.0・山中悠希）小久保智・浦和