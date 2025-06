THE FRANK VOXが、今年3月に銀座博品館劇場にて上演された『舞台 〜女子大小路の名探偵 新章〜「死は、ど真ん中に転げ落ちて」』の主題歌として書き下ろした楽曲「ワッショイジャパン」が、今夏に開催される「第27回にっぽんど真ん中祭り(通称:どまつり)」の総踊り楽曲に決定した。 「どまつり」は、名古屋を舞台に全国から約200チームが参加し、自由な表現と地域文化が融合する日本最大級の踊りの祭典。総踊りはそのハイライトとして、参加者・観客が一体となって踊る象徴的なプログラム。 さらに、こちらの楽曲は8月31日のどまつりの会場、さらには8月2日に行われる「どまつりin大阪・関西万博」でも披露されることが決定した。 そして、総踊り曲に決定したことを記念して、「ワッショイジャパン」のSNSシェアキャンペーンを開催。お使いのストリーミングサービスで「ワッショイジャパン」を聴いて、ハッシュタグ #フラボ_ワッショイジャパン #どまつり総踊り の2つをつけてXでシェア&応募フォームに応募すると、抽選で3名に「サイン入り祭うちわ」がプレゼントされる。 ◆ ◆ ◆ ◾︎THE FRANK VOXコメントまいど!2028年までに大阪城ホールでの単独LIVEを目指しています。関西出身4人組ボーカルグループ THE FRANK VOX(フランクボックス)です!この度、今夏に開催される「第27回にっぽんど真ん中祭り(通称:どまつり)」の総踊り楽曲に『ワッショイジャパン』を選んでいただきました!このお話を聞いた時、素直にメンバー全員で、はしゃぎ回る程嬉しかったです。『ワッショイジャパン』はその名の通り、日本を元気にしたい、みんなでもっと日本中を盛り上げたい!という想いを込めて作らせていただきました。『ワッショイジャパン』で是非今年の夏を踊り尽くしましょう!歴史あるお祭り、その中でも総踊り楽曲という大役に恥じないよう、魂込めて務めさせていただきます! ◆ ◆ ◆ <「FRANK FES 2025 -FC LIVE-」必死のパッチ!フランク一家で夏祭り!>8月09日(土)東京:GRIT at Shibuya OPEN 16:00 / START 16:308月17日(日)愛知:ElectricLadyLand OPEN 16:00 / START 16:308月30日(土)大阪:ESAKA MUSE OPEN 16:00 / START 16:45 ・チケット詳細一般チケット:\5,000学割チケット:\4,000(特典付き 各+2,000) ・FC一次抽選先行発売中 6月29日(日)23:59まで ・詳細はこちらからhttps://www.thefrankvox-official.com/contents/271683

