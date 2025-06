ももいろクローバーZが7月23日(水)に23rd CD SINGLE「Event Horizon」を発売することを記念し、ももクロ×タイトーのコラボレーション実施が決定した。 ももクロとタイトーがコラボレーションするのは2023年以来2回目。本コラボでは、7月下旬よりタイトーステーションなどの対象店舗でコラボ限定プライズ「Event Horizon Cool Towel」がゲットできるクレーンゲームが登場するほか、8月2日・3日に開催される<ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム>会場にタイトーコラボブースが出展される。開始日や対象店舗などの詳細は後日発表とのこと。 23rd CD SINGLE「Event Horizon」は、初回限定盤と通常盤の2形態で発売される。表題曲「Event Horizon」のほか、「Cosmic Commotion」(両盤収録)と「可視光線」(通常盤のみ収録)の新曲2曲が収録される。 また、初回限定盤には、ガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」で使用できるプロモーションカードが封入され、同梱されるBlu-rayには「Event Horizon」のミュージックビデオとその裏側を撮影したメイキング映像が収録されることも決定している。 現在、表題曲「Event Horizon」が先行配信中。本楽曲はガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」の主題歌となっており、作詞は数多くのアニソンを手がける藤林聖子、作曲はharukaと齋藤大輝、編曲はDJ Mass MAD Izm* & B36(LEONAIR)が担当した。アーケードカードゲームのシステム性からインスパイアされた「運命・巡り合い」をテーマとした歌詞やデジタルなサウンドと生音を織り交ぜたダンスミュージックが特徴的な1曲だという。現在筐体で聴けるものからメンバーの歌い分けやミックスバランスも刷新されており、フルサイズでしか聴けないクライマックスへ駆け抜けていく構成に仕上がっている。 また、配信日よりApple Music / Spotifyライブラリ保存キャンペーンが開催中。新曲「Event Horizon」をApple MusicもしくはSpotifyでライブラリに保存するとオリジナル待受画像がプレゼントされる。 ■ももいろクローバーZ × タイトー コラボレーション 実施:7月下旬ごろ内容:.灰薀楔堕螢廛薀ぅ困ゲットできるクレーンゲームの登場 ◆屮魯泙量觝廚衄崢構洩承念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」ライブ会場にタイトーコラボブースを出展詳細は後日発表 タイトー公式サイト:https://www.taito.co.jp/タイトー公式X :https://x.com/TAITO ※TAITO、TAITOロゴおよびタイトーステーションは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。 ■ももいろクローバーZ「Event Horizon」 ガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」主題歌配信日:2025年5月28日(水)0:00 [5月27日(火)24:00]事前配信登録リンク:https://mcz.lnk.to/DIG-EHライブラリ保存キャンペーン:https://mcz.lnk.to/DIG-EH ○楽曲クレジット作詞:藤林聖子作曲:haruka、齋藤大輝編曲:DJ […]

