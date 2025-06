BiTE A SHOCKが、7月16日(水)に新曲「Ready Steady Blue」をミュージックカード形態でリリースすることが決定した。 ◆BiTE A SHOCK 画像 表題曲となる新曲「Ready Steady Blue」は、青春のきらめきと、今という瞬間に飛び込む若者たちの心情を「青(ブルー)」で描いた、エネルギッシュなポップロックナンバー。恋とも友情ともつかない曖昧な関係、飛び込みたくてもためらってしまう気持ちに、勢いのあるサウンドで一歩を後押しする楽曲となっている。 今回のミュージックカードには、新曲に加え、24年5月に開催された全国ツアー<BiTE CHALLENGE pt2 ~ALL OVER JAPAN TOUR~>より、Zepp DiverCity公演のライブ音源「Patient!!」「THE NEXT」も収録。グループの始まりを象徴するデビュー曲「Patient!!」と「THE NEXT」をライブ音源でも楽しんでほしい。 ミュージックカードのアートワークも解禁となった。新曲「Ready Steady Blue」のテーマでもある“青春のきらめき”を象徴とし、青春の瞬間を切り取ったような、等身大で今を全力で生きるBiTE A SHOCKらしい、仲間との絆を表すリアルな輝きが詰まったアートワークだ。 また、7月6日(日)にShibuya Milkywayにて開催されるワンマンライブ<BiTE A NEW SHOCK LiVE>ではミュージックカード購入者限定で特典会も開催されるとのこと。 ミュージックカード「Ready Steady Blue」 2025年7月16日(水)発売商品価格:¥1,650(税抜¥1,500)※ダウンロード有効期間:2026年1月15日(木)23:59まで※本品はスマートフォン、パソコン向け商品です。 購入はこちらから:https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?artist_id=BASXX 【収録内容】M1. Ready Steady BlueM2. Patient!!(-BiTE CHALLENGE pt2- @Zepp Diver City(TOKYO))M3. THE NEXT(-BiTE CHALLENGE pt2- @Zepp Diver City(TOKYO)) […]

The post BiTE A SHOCK、夏を彩る新曲「Ready Steady Blue」をミュージックカードでリリース first appeared on BARKS.