岡崎体育が、三井住友銀行『Trunk』のCMソングに起用されている「リボン」を6月18日(水)に配信リリースすることが決まった。 新曲「リボン」は、三井住友銀行が新たに法人向けで提供するデジタル総合金融サービス『Trunk』のCMソング。2021年からSMBCグループのTVCMソングとしてフラワーカンパニーズの名曲「深夜高速」をカバー歌唱し話題を集めた岡崎体育が書き下ろした、優しくも力強く背中を押す楽曲となっている。 今回のリリースはCMに起用されている「Half Size Ver.」として配信される。「リボン」が起用されたTVCMは現在各所でオンエア中。 岡崎体育は6月25日(水)に4枚組映像作品集「REBOUND ERA」を発売することが決まっており、現在予約受付中。リリースに先駆けて本日16日(月)21:00には「みんなのことば詩」from 『REBOUND ERA』(「盆テク博覧会 ~東京パビリオン~」at NHK Hall)のLive Music Videoを公開する。 なお、岡崎体育は『REBOUND ERA』リリース日から自身の誕生日である7月3日(木)にかけて、東京・恵比寿リキッドルームにて9日間連続2マンライブ『炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary-』を開催する。 配信シングル「リボン (Half Size Ver.)」 2025年6月18日(水)0:00より配信リリースhttps://okazakitaiiku.lnk.to/Ribbon三井住友銀行「Trunk」CMソング作詞作曲:岡崎体育編曲:福島節 配信シングル「Suffer」 2025年7月2日(水)配信スタートTVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』オープニング主題歌作詞作曲:岡崎体育編曲:岡崎体育、dustbox 岡崎体育 リリース情報 ■映像商品『REBOUND ERA』・発売日:6月25日(水)・価格:¥17,500(税込)■仕様・特典・完全生産限定盤(3BD+1CD)■収録内容・Blu-ray『JAPAN TOUR II』ツアーファイナル@Spotify O-EAST公演(2023年12月23日)『Zepp Tour』ツアーファイナル@Zepp DiverCity公演(2024年6月2日)『盆テク博覧会』@NHKホール公演(2024年11月17日)・CD配信EP「Suplex」「Pedigree」をコンパイルしたCD(全10曲)▼ご予約はこちらhttps://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S <6/25(水)Release 「REBOUND ERA」購入特典>【対象店舗/特典内容】■Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート(全5種)■楽天ブックス ・・・ 顔ヒストリーバッジ2025■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー▼ご購入はこちらhttps://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S■岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」会員限定特典 ・・・ オリジナル大判写真集※対象店舗はSony Music Shop限定となります。ご注意ください。※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。※本商品は、岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」の会員様のみご購入いただける商品です。▼岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」:https://okazakitaiiku-wallets.com/s/n149/【注意事項】※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。※特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 <炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary-> 日時:2025年6月25日(水)〜7月3日(木)会場:東京・恵比寿 LIQUIDROOMイベント特設サイト:https://okazakitaiiku.com/roadto10th/ 関連リンク ◆岡崎体育 オフィシャルサイト

