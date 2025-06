菅原圭の新曲「filled」(フィルド)が、7月5日(土)より放送開始となるTVアニメ『雨と君と』のエンディング主題歌に決定した。 本作は菅原圭にとって初のアニメ主題歌となるもので、7月4日(金)に配信リリースされたのち、7月30日(水)には自身初となるCDシングル「filled」として発売される。 ◆ ◆ ◆ みなさん、こんにちは。このたび『雨と君と』にてエンディング主題歌を担当させていただきました、菅原圭と申します。 もともと愛読していた作品であり、藤と君とのクスッと笑える日常、そして元気すぎない、ほんのひと匙のしっとりとした空気感に、日々癒されておりました。 そんな大好きな作品に関わらせていただけて、本当に、本当に嬉しく思っています。今回の楽曲は、編曲のNaoki Itaiさんと共に制作しました。私がこの作品から感じた「こんな雨、ちょっと素敵かも…」という気持ちと、誰かと何かを過ごす春夏秋冬のあたたかさを、少しでも音楽としてお届けできていたら幸いです。 菅原圭 ◆ ◆ ◆ TVアニメ『雨と君と』は、累計発行部数は50万部を突破している「週刊ヤングマガジン」(講談社)で連載中の二階堂幸による癒し系コミックのアニメ化作品で、TVアニメ版はテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠、BS朝日、AT-Xで7月5日より順次放送される。公開された新PVでは、「filled」の一部も使用されており、作品世界との親和性の高さが垣間見える内容となっている。 菅原圭の初ワンマンライブとなる9月公演は即日ソールドアウトとなってしまったが、その反響を受け、9月29日(月)にZepp Shinjuku(TOKYO)での追加公演が発表された。 菅原圭「filled」TVアニメ『雨と君と』エンディング主題歌) 7/4(金):配信リリース1st Single CD「filled」7/30(水)リリース予約:https://keisugawara.lnk.to/filled_CD[期間生産限定盤] CD only/AICL- 4785/\2,000+税※7inchレコードサイズ紙ジャケット仕様1.filled2.おんなのこってね3.filled (Anime ver.)4.filled (Instrumental)5.filled (A Cappella ver.) 【CDショップ先着特典】TOWER RECORDS全店:オリジナルステッカー(60mm×60mm)楽天ブックス:缶バッジセブンネットショッピング:アンブレラマーカーアニメイト:ましかくブロマイドAmazon.co.jp:メガジャケ※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。※各特典のサイズ/絵柄などの詳細は追って解禁いたします。 <菅原圭 first one-man live 2025 “knock, knock, knock”> ●2025年9月19日(金) 大阪・心斎橋BIGCATopen 18:15 / start 19:00オールスタンディング:前売5,300円 *SOLDOUTinfo:SOUND CREATOR https://www.sound-c.co.jp/ ●2025年9月27日(土) 東京・渋谷 Spotify O-EASTopen 17:00 / start 18:001Fスタンディング:前売5,300円2F指定席:前売6,300円 *SOLDOUTinfo:DISK GARAGE https://www.diskgarage.com/ […]

