香取慎吾が5月31日および6月1日の東京・国立代々木競技場 第一体育館を皮切りに、キャリア初のソロアリーナツアー<SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025>をスタートさせた。初日と2日間で約2万人を動員するなど大盛況の幕開けを飾った本ツアーは、東京を含む全国5都市全10公演を巡回し、ファイナルは7月19日および20日に愛知・Aichi Sky Expo ホールAで開催される。同ツアー地方公演の豪華ゲストが発表となった。 ツアー<1st LIVE TOUR Circus Funk 2025>は5月28日リリースの3rdアルバム『Circus Funk』の世界観を体現、香取自身が演出も手がけるなどエンターテインメント性あふれるステージを展開中だ。アルバム『Circus Funk』には、Chevon、SHOW-GO、LEO from ALI、Night Tempo、村田陽一、Kroi、在日ファンク、中森明菜とSOIL&”PIMP”SESSIONS、乃紫、緑黄色社会、Yaffleといったジャンルを超えた豪華アーティストが参加。TVドラマ『罠の戦争』主題歌となった香取慎吾×SEVENTEENによるコラボ曲「BETTING」も収録されている。 そしてこのたび、<1st LIVE TOUR Circus Funk 2025>各地公演に出演するスペシャルゲストアーティストが発表となった。 6月28日および29日の福岡公演には、アルバムの1曲目「COLOR BARS(feat. SHOW-GO)」にて共演したヒューマンビートボクサーSHOW-GOほか、「一億人の恋人(feat. 乃紫)」で共演したシンガーソングライター乃紫がゲスト出演する。 7月5日および6日の神戸公演には、「SURVIVE(feat. LEO from ALI)」で共演した多国籍バンドALIのボーカルLEOが出演する。 7月12日および13日の北海道公演には、表題曲「Circus Funk(feat. Chevon)」でコラボレーションした札幌在住バンド・Chevonが参加。 ツアーファイナルとなる7月19日および20日の愛知公演は、初のソロアリーナツアーの締めくくりにふさわしい華やかなフィナーレを迎える予定とのことだ。 ■ツアー<SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025>【東京公演】5月31日(土) 国立代々木競技場第一体育館open14:00 / start15:006月01日(日) 国立代々木競技場第一体育館open12:00 / start13:00(問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/【福岡公演】6月28日(土) 福岡国際センターopen14:00 […]

