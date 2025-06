◆キンプリ、17枚目シングルはダブルAサイド

【モデルプレス=2025/06/16】King & Princeが、8月6日に17枚目のシングルをリリース。この度、本作が「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と「 I Know」のダブルAサイドシングルとなることが発表された。現在先行配信中の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。そしてこの度発表された「I Know」は、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっている。

なお、初回限定盤にはFCで実施された「僕たちに歌ってほしい曲ってどれー?」アンケートの結果を参考に、メンバーが選曲した3曲「Lovin' you」「今君に伝えたいこと」「僕の好きな人」のセルフカバーを収録。今作初の試みとして、初回限定LIVE盤には新規で撮り下ろしたライブ映像「Quiet Session Club」が収録される。