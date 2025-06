King & Princeが、8月6日にリリースする17枚目のシングルがダブルAサイドシングルになることが16日、発表され、同時にCD商品内容も公開された。本作は、すでに発表されている「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と、今回発表された「I Know」とのダブルAサイドシングル。現在先行配信中の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。「I Know」は、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっている。

なお、初回限定盤には、ファンクラブで実施した「僕たちに歌ってほしい曲ってどれー?」アンケートの結果を参考に、メンバーが選曲した3曲「Lovin' you」「今君に伝えたいこと」「僕の好きな人」のセルフカバーを収録する。そして、今作初の試みとして、初回限定LIVE盤には新規で撮り下ろしたライブ映像「Quiet Session Club」も収録される。■「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」 概要▼初回限定盤A(CD+DVD)【CD】What We Got 〜奇跡はきみと〜/I Know/Lovin' you (Re:)【DVD】「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video/King & Princeの◯◯任せのパーティー仕様:スリーブケース付き2Dケース▼初回限定盤B(CD+DVD)【CD】I Know/What We Got 〜奇跡はきみと〜/今君に伝えたいこと (Re:)【DVD】「I Know」 Music Video/「I Know」 Performance ver./「I Know」 Music Video Behind the scenes仕様:スリーブケース付き2Dケース▼初回限定LIVE盤(CD+DVD)【CD】I Know/What We Got 〜奇跡はきみと〜/僕の好きな人 (Re:)【DVD】Quiet Session Club仕様:スリーブケース付き2Dケース▼通常盤【CD】【CD】What We Got 〜奇跡はきみと〜/I Know/Do Dance/Deep Forest仕様: 3Pケース仕様※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9064終了後、通常盤/UPCJ-5017に切り替わります。▼先着外付け特典:初回限定盤A/特典:ポストカード2枚セット初回限定盤B/特典:A4クリアポスター初回限定LIVE盤/特典:A6フォトカード通常盤(初回プレス)/特典:ビジュアルカード3種セット※4形態同時購入特典:オリジナルピンバッジ▼封入特典:ビジュアルカード初回限定盤A:集合Aタイプ1種初回限定盤B:集合Bタイプ1種初回限定LIVE盤:集合Cタイプ1種通常盤(初回プレス限定): 集合D(3種中1種ランダム封入)▼初回封入特典:期間限定動画視聴シリアルナンバー初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー初回限定LIVE盤/期間限定動画C視聴シリアルナンバー通常盤(初回プレス)/期間限定動画D視聴シリアルナンバー※視聴期間:2025年8月5日(火) 正午12:00〜2025年9月5日(金)午後6:00まで