King & Prince、17枚目のシングルはダブルAサイド CD商品内容も公開
King & Princeが、8月6日にリリースする17枚目のシングルがダブルAサイドシングルになることが16日、発表され、同時にCD商品内容も公開された。
【画像】ディズニー感満載！「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」 ジャケ写
本作は、すでに発表されている「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と、今回発表された「I Know」とのダブルAサイドシングル。現在先行配信中の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。「I Know」は、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっている。
なお、初回限定盤には、ファンクラブで実施した「僕たちに歌ってほしい曲ってどれー？」アンケートの結果を参考に、メンバーが選曲した3曲「Lovin' you」「今君に伝えたいこと」「僕の好きな人」のセルフカバーを収録する。そして、今作初の試みとして、初回限定LIVE盤には新規で撮り下ろしたライブ映像「Quiet Session Club」も収録される。
■「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」 概要
▼初回限定盤A（CD+DVD）
【CD】What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know／Lovin' you （Re:）
【DVD】「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video／King & Princeの◯◯任せのパーティー
仕様：スリーブケース付き2Dケース
▼初回限定盤B（CD+DVD）
【CD】I Know／What We Got 〜奇跡はきみと〜／今君に伝えたいこと （Re:）
【DVD】「I Know」 Music Video／「I Know」 Performance ver.／「I Know」 Music Video Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース
▼初回限定LIVE盤（CD+DVD）
【CD】I Know／What We Got 〜奇跡はきみと〜／僕の好きな人 （Re:）
【DVD】Quiet Session Club
仕様：スリーブケース付き2Dケース
▼通常盤【CD】
【CD】What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know／Do Dance／Deep Forest
仕様： 3Pケース仕様
※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9064終了後、通常盤／UPCJ-5017に切り替わります。
▼先着外付け特典：
初回限定盤A／特典：ポストカード2枚セット
初回限定盤B／特典：A4クリアポスター
初回限定LIVE盤／特典：A6フォトカード
通常盤（初回プレス）／特典：ビジュアルカード3種セット
※4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
▼封入特典：
ビジュアルカード
初回限定盤A：集合Aタイプ1種
初回限定盤B：集合Bタイプ1種
初回限定LIVE盤：集合Cタイプ1種
通常盤（初回プレス限定）： 集合D（3種中1種ランダム封入）
▼初回封入特典：
期間限定動画視聴シリアルナンバー
初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
初回限定LIVE盤／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
通常盤（初回プレス）／期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2025年8月5日（火） 正午12：00〜2025年9月5日（金）午後6：00まで
【画像】ディズニー感満載！「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」 ジャケ写
本作は、すでに発表されている「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と、今回発表された「I Know」とのダブルAサイドシングル。現在先行配信中の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。「I Know」は、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっている。
■「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」 概要
▼初回限定盤A（CD+DVD）
【CD】What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know／Lovin' you （Re:）
【DVD】「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video／King & Princeの◯◯任せのパーティー
仕様：スリーブケース付き2Dケース
▼初回限定盤B（CD+DVD）
【CD】I Know／What We Got 〜奇跡はきみと〜／今君に伝えたいこと （Re:）
【DVD】「I Know」 Music Video／「I Know」 Performance ver.／「I Know」 Music Video Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース
▼初回限定LIVE盤（CD+DVD）
【CD】I Know／What We Got 〜奇跡はきみと〜／僕の好きな人 （Re:）
【DVD】Quiet Session Club
仕様：スリーブケース付き2Dケース
▼通常盤【CD】
【CD】What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know／Do Dance／Deep Forest
仕様： 3Pケース仕様
※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9064終了後、通常盤／UPCJ-5017に切り替わります。
▼先着外付け特典：
初回限定盤A／特典：ポストカード2枚セット
初回限定盤B／特典：A4クリアポスター
初回限定LIVE盤／特典：A6フォトカード
通常盤（初回プレス）／特典：ビジュアルカード3種セット
※4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
▼封入特典：
ビジュアルカード
初回限定盤A：集合Aタイプ1種
初回限定盤B：集合Bタイプ1種
初回限定LIVE盤：集合Cタイプ1種
通常盤（初回プレス限定）： 集合D（3種中1種ランダム封入）
▼初回封入特典：
期間限定動画視聴シリアルナンバー
初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
初回限定LIVE盤／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
通常盤（初回プレス）／期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2025年8月5日（火） 正午12：00〜2025年9月5日（金）午後6：00まで