¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ°ËÃ°»Ô»Ü¹Ô72¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡ÛF²Ò¤«¤éÉüÄ´¡¡¾®ÃÓ¸øÀ¸¡¡A1Éüµ¢ÌÜ»Ø¤¹¡¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕÁèÃ¥°ËÃ°»Ô»Ü¹Ô72¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬¡¢17Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¿ÈÂÎ¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ê¡²¬»ÙÉô¤Î¾®ÃÓ¸øÀ¸¡Ê38¡Ë¤Ï¸½ºßB1µé¡£¤¿¤À¡¢¸µ¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢A1µé¤ò4´ü¡¢A2µé¤ò10´üÌ³¤á¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼Bµé¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¡£ºòÇ¯1·î¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò2ËÜ¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½ÐÁö²ó¿ôÉÔÂ¤ÇAµé¤«¤é´ÙÍî¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¤ä¤Ã¤È¥ì¡¼¥¹´ª¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3¥«·î¤âµÙ¤à¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢Îý½¬ÍÑ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂÀï¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡90Æü´Ö¤ÎµÙ¤ß¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢Bµé¤Ë¤Ê¤ë¤È°¶Àû¤â¸º¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë²ó¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê´ª¤ÏÆß¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤«¤é1Ç¯È¾·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¡£A1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹º£´ü¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¾¡Î¨6.05¡£¤³¤ÎÆôºê¤Ç¤µ¤é¤Ë²Ô¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2Ï¢ÂÐÎ¨22.6¡ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿¡©
¡¡¡Ö¿¤Ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡²á¾ê¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£1²óÁö¤ê¤Î½éÆü¤Ï9R¤Ë6¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç½®·ô¤ËÍí¤á¤Ð¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£