ディズニーの最新実写映画『リロ&スティッチ』の公開を記念した、一夜限りのスペシャルイベント「プレミアム・ダンスナイト」を開催!

会場には、日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」を担当するTravis Japanが全員揃って登壇。

Travis Japanのメンバーによる「ハートメラメラダンス」レクチャータイムも行われ、劇場全体が<オハナ>の絆で一体となった熱気に包まれました☆

ディズニー映画『リロ&スティッチ』プレミアム・ダンスナイト イベントレポート

日程:2025年6月16日(月)

会場:TOHOシネマズ日比谷 スクリーン1

登壇者:Travis Japan(中村海人、宮近海斗、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗)

ディズニーの最新実写映画『リロ&スティッチ』の公開を記念した、一夜限りのスペシャルイベント「プレミアム・ダンスナイト」が2025年6月16日、TOHOシネマズ日比谷にて開催されました。

会場には、日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」を担当するTravis Japanが全員揃って登壇。

映画のテーマである“オハナ(家族)”を体現するような熱いパフォーマンスで、観客を魅了しました。

日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」を生披露

本イベントでは、日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」のライブパフォーマンスを披露。

Travis Japanのメンバーは80年代風の衣装に身を包み、ネオンが輝く特別ステージ上で「ハートメラメラダンス」を熱演しました。

曲中のキャッチーな振り付けである“手でスティッチを作るポーズ”や“燃えるハート”の動きに、会場のファンも自然と笑顔に☆

中村海人さん、念願の生パフォーマンス

デイヴィッド役の日本語吹き替え声優を務めた中村海人さんはメンバーと共にステージに立てた喜びを語り、映画と楽曲への思いを熱く語りました。

会場と一体に!ダンスレクチャーも実施

イベントでは、Travis Japanのメンバーによる「ハートメラメラダンス」レクチャータイムも。

観客とともにダンスを楽しみながら、「バーニング・ラヴ」を披露し、劇場全体が<オハナ>の絆で一体となった熱気に包まれました。

イベントではスティッチからのメッセージも☆

ディズニー映画『リロ&スティッチ』作品情報

タイトル:『リロ&スティッチ』

公開日:2025年6月6日(金)公開中

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:Lilo & Stitch

監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

キャスト:クリス・サンダース(スティッチ役)/マイア・ケアロハ(リロ役)

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

ディズニーの『リロ&スティッチ』を実写映画化。

両親を亡くした少女リロと姉のナニ。

ひとりでリロを育てようと奮闘するナニだったが、若すぎる彼女は失敗ばかり。

離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。

予測不可能な彼の行動は、平和な島に大混乱を巻き起こすが、その奇跡の出会いはやがて、希望を失いかけた姉妹を変えていく…。

ハワイのカウアイ島を舞台に、“オハナ<家族>”の大切な絆を描く感動のハートフル・ファンタジー。

©2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Travis Japan 7人全員登場!ディズニー映画『リロ&スティッチ』プレミアム・ダンスナイト イベントレポート appeared first on Dtimes.