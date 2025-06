シドのマオが、7月よりライブハウスツアー<MAO TOUR 2025 -夜半の銃声->を開催する。このツアーの追加公演が8月30日(土)、31日(日)の2日間、渋谷REXで行なわれることが決定した。 本公演はマオのオフィシャルファンクラブ「Mao’s Room」会員限定公演として行われる。「Mao’s Room」は今年で発足7年を迎え、満を持して初のファンクラブ限定ライブ開催を迎えることとなった。 ツアーのバンドメンバーには、nishi-ken(Key)、Leda(Gt)、Shoyo(Ba)、DUTTCH(Dr)らが揃い、夏の締めくくりに、マオとMao’s Roomが作り上げる“裏ファイナル”を盛り上げていく。 チケットは6月16日(月)19:00よりマオ オフィシャルファンクラブ「Mao’s Room」にて会員1次受付が開始となる。 <MAO TOUR 2025 -夜半の銃声->Mao’s Room会員限定追加公演 2025年8月30日(土) 渋谷REX(東京都) OPEN 16:30 / START 17:002025年8月31日(日) 渋谷REX(東京都) OPEN 15:30 / START 16:00 <バンドメンバー>Keyboard&Bandmaster nishi-kenGuitar LedaBass ShoyoDrums DUTTCH 詳細はコチラ https://www.maofromsid.com/live.php 【チケット料金】 スタンディング 7,000円(税込) ※別途入場時にドリンク代必要 ※未就学児童入場不可【マオ オフィシャルファンクラブ「Mao’s Room」会員1次受付】 2025年6月16日(月)19:00〜6月24日(火)23:00 入会はコチラ https://fanicon.net/fancommunities/889 <MAO TOUR 2025 -夜半の銃声-> 2025年7月12日(土) 柏PALOOZA(千葉県) OPEN 16:30 / START 17:00 2025年7月19日(土) HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3(埼玉県) OPEN 16:30/ START 17:002025年7月26日(土) 名古屋Electric Lady Land(愛知県) OPEN 16:30 / START 17:002025年8月2日(土) 久留米ウエポン(福岡県) OPEN 16:30 / START 17:002025年8月3日(日) 久留米ウエポン(福岡県) OPEN 15:30 […]

