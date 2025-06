シンガーソングライターのa子が、7月2日より放送のTVアニメ『宇宙人ムームー』第2クールの新オープニング主題歌を担当することが決定した。 書き下ろしとなる今作の楽曲タイトルは「MOVE MOVE」となっており、a子にとっては初のアニメタイアップ担当となる。 『宇宙人ムームー』は、遠い宇宙から地球にやってきた猫型異星人・ムームーと主人公・桜子&仲間たちとの化学反応が巻き起こす、スーパースペクタクル×家電あれこれ×にゃんコメディ。楽曲の一部が使用されている最新PVもアニメ公式YouTubeチャンネルにて公開された。 楽曲リリース日などの詳細は後日発表となる。a子は10月19日に大阪・なんばhatch、10月24日に東京・Zepp Diver City(TOKYO)にて行われる自身最大規模のツアー<Odyssey>の開催が決定している。 TVアニメ『宇宙人ムームー』 【放送情報】TOKYO MX、BS11にて毎週水曜24:00〜MBSにて毎週土曜26:38〜群馬テレビにて毎週水曜25:00〜北陸放送にて毎週月曜26:00〜AT-Xにて毎週月曜22:30〜 【配信情報】ABEMA、dアニメストアにて最速配信・毎週水曜25:00〜バンダイチャンネル、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、MBS動画イズム、Prime Video、U-NEXTにて毎週月曜25:00〜J:COM STREAM 見放題、milplus、TELASAにて毎週水曜24:00〜※放送時間は変更となる場合がございます 【キャスト情報】ムームー:小桜エツコ(こざくらえつこ)梅屋敷桜子:春海百乃(はるみもも)デシマル:加瀬康之(かせやすゆき)鶴見アキヒロ:梶原岳人(かじわらがくと)鮫洲美輪:日比優理香(ひびゆりこ)天空橋わたる:木内秀信(きうちひでのぶ)六郷 保:熊谷健太郎(くまがいけんたろう)花月園子:藤井ゆきよ(ふじいゆきよ)シベリア:高橋花林(たかはしかりん)穴守順一郎:小西克幸(こにしかつゆき) 【スタッフ情報】原作:宮下裕樹『宇宙人ムームー』(少年画報社「ヤングキングアワーズ」連載)監督:郄橋知也シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:大田 謙治色彩設計:山本真希・勝田綾太美術監督:Scott MacDonald撮影監督:柚木脇 達己編集:神宮司 由美音響監督:郷田ほづみ音楽:栗コーダーカルテットアニメーション制作:OLM家電監修:藤山哲人 【楽曲情報】新オープニング主題歌:a子「MOVE MOVE」 【イントロダクション】遠い宇宙から地球にやってきた猫型異星人・ムームー。その目的は、自らの種族が失ったテクノロジーを取り戻すため、地球で家電の技術を学ぶこと。主人公・桜子の平凡な大学生活は、ムームーの登場で一変! 予想外の同居が始まり、次々と起こる騒動に巻き込まれることに。ムームーとの化学反応が巻き起こす、スーパースペクタクル×家電あれこれ×にゃんコメディ。 ©宮下裕樹・少年画報社/京急大学人類再生研究会 ■公式サイト:https://ucyujin-mumu.com/■公式X:https://x.com/ucyujinmu2■公式YouTube:https://www.youtube.com/@mumu-anime■公式Instagram:https://www.instagram.com/ucyujinmu2/■公式TikTok:https://www.tiktok.com/@ucyujinmu2 ■原作情報コミックス最新8巻発売中 <a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”> 2025年10月19日(日)大阪・なんばhatch開場 17:00 / 開演18:00 2025年10月24日(金)東京・Zepp Diver City(TOKYO)開場 18:00 / 開演19:00 ※1人につき4枚までとなります。※開場・開演時間は変更となる場合がございます。※申込多数の場合は抽選となります。※未就学児童入場不可 ▼主催YUMEBANCHI(大阪)/CREATIVEMAN PRODUCTIONS(東京) ▼企画・制作IRORI Records ▼お問い合わせYUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>クリエイティブマン:03-3499-6669

