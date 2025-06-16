Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

16ÆüÀÅ²¬¸©Æâ¤Ïµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¤¬¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿²ÆÆü¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É½ë¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ë¤µ¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢¾¾±ºµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ê¾¾±º Íª¿¿ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
½µ´ÖÍ½Êó¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦Çß±«ÌÀ¤±¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ²¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤â¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï30ÅÙ°Ê¾å¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¼¡¤Î½µ¤âÀ²¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Î¤³¤Î½ë¤µ¤ÎÍ×°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¹âµ¤°µ¤¬Âç¤­¤Ê°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹âµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÆîÅì³¤¾å¤ËÃæ¿´¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆî¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤È¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆóÃÊ½Å¤Í¤Î¹âµ¤°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦µ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

ÇØ¤Î¹â¤¤¹âµ¤°µ¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¶õ¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÃÏÉ½ÉÕ¶á¤Î¶õµ¤¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎÃÈµ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤³¤ÎÀè¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¶õ1500£íÉÕ¶á¤Ç21ÅÙ°Ê¾å¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÃÈµ¤¤¬½µ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î21ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÏÉ½ÉÕ¶á¤À¤ÈÀ²¤ì¤ì¤ÐÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ëÌÜ°Â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À­¤â½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÀè¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹30ÅÙ°Ê¾å¤ÎÆü¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë17Æü¤¬º£½µ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â²¹¤Î¥Ôー¥¯¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¤äÀîº¬ËÜÄ®¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£