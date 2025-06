フジテレビが誇る伝説の歌番組『夜のヒットスタジオ』から、中森明菜の歌唱シーン35曲を特集しておくる計120分超えの番組『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』が、7月13日22時よりフジテレビTWO ドラマ・アニメにて放送、フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信のみ)にて配信されることが発表された。『夜のヒットスタジオ』は、昭和から平成初期にかけて毎週トップアーティストが生出演した日本の歌謡史に残るフジテレビの音楽番組。アイドルから演歌、ロックバンドまであらゆるジャンルのアーティストが出演し、生演奏による臨場感と凝ったステージ演出で他では見ることができない特別なパフォーマンスを数多く生み出した。

『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ』では本人がデビューした1982年から1995年まで、およそ14年間にわたって出演した『夜のヒットスタジオ』の中から、各年代を代表するヒット曲・人気曲を中心にセレクトしていく。収められるのは「セカンド・ラブ」(1982年)、「禁区」(1983年)、「飾りじゃないのよ涙は」(1984年)、「DESIRE〜情熱〜」(1986年)といったヒット曲から、「Fin」(1986年)、「OH NO, OH YES!」(1987年)などファンの間で隠れた名曲として愛されている楽曲たち。また、番組が放送される2025年7月13日は中森明菜が還暦を迎える誕生日であり、お祝いも込めた放送となる。2024年11月に香取慎吾とのコラボ曲「TATTOO (feat. 中森明菜)」をリリース、4月19日・20日に大分で開催された野外音楽フェス「ジゴロック2025」に出演して約16年ぶりの本格的なライブステージ復帰を果たすなどファンにはうれしい活動が目立ってきている中森。「『夜のヒットスタジオ』にはたくさんの思い出があります。生放送、生演奏はもちろんのこと、歌の世界観に合わせた演出がされ、毎回ものすごい緊張感の中で歌わせていただいておりました。いつも手が震えていた私ですが…それも見どころかと思います。楽しんで見ていただけたら嬉しいです」と言葉を寄せている。なお、フジテレビTWO ドラマ・アニメでは、4月に大分で開催され中森明菜が出演した音楽フェス「ジゴロック2025 〜大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL〜」の模様を、6月21・22日各22時に放送。中森明菜はDAY1、DAY2共に「小室哲哉によるコラボステージ‐TK LEGENDARY WORKS‐」に登場。番組では当日披露された全曲(各日4曲ずつ)を放送する。中森のOA楽曲は「DESIRE 〜情熱〜」「MOONLIGHT SHADOW〜月に吠えろ」「愛撫」「TATTOO」。『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』は、7月13日22時(予定)よりフジテレビTWO ドラマ・アニメにて放送、フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信のみ)にて配信。『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』放送楽曲一覧は以下の通り。<放送楽曲一覧>■『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』放送楽曲一覧(35曲)セカンド・ラブ(1982年12月20日放送)1/2の神話(1983年4月4日放送)トワイライト‐夕暮れ便り‐(1983年8月15日放送)禁区(1983年10月3日放送)十戒(1984年7月23日放送)飾りじゃないのよ涙は(1984年11月19日放送)ミ・アモーレ(1985年3月11日放送)SAND BEIGE‐砂漠へ‐(1985年6月19日放送)SOLITUDE(1985年10月9日放送)DESIRE 〜情熱〜(1986年2月26日放送)ジプシー・クイーン(1986年5月28日放送)Fin(1986年12月3日放送)TANGO NOIR(1987年1月21日放送)Back door night(1987年2月4日放送)約束(1987年2月18日放送)OH NO, OH YES!(1987年4月29日放送)BLONDE(1987年6月10日放送)清教徒(アーミッシュ)(1987年8月12日放送)難破船(1987年9月30日放送)薔薇一夜(1988年3月30日放送)TATTOO(1988年6月1日放送)La Liberte(1988年9月21日放送)抱きしめていて(1988年10月5日放送)I MISSED “THE SHOCK”(1988年11月23日放送)LIAR(1989年4月26日放送)Blue On Pink(1989年6月21日放送)Dear Friend(1990年8月1日放送)CARIBBEAN(1990年8月1日放送)二人静(1991年4月3日放送)駅(1993年3月31日放送)LA BOHEME(1994年12月24日放送)Rose Bud(1994年12月24日放送)スローモーション(1995年4月5日放送)愛撫(1995年4月5日放送)Tokyo Rose(1995年12月23日放送)