·úÀß¸½¾ì¤Ç50ÂåÃËÀºî¶È°÷¤¬ÃÏ¾å¤«¤éÌó3m²¼¤ËÅ¾Íî¤« °Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÅÄ±àÄ´ÉÛ¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î·ê¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦Àµ¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö·¡¤Ã¤Æ¤¢¤ë·ê¤Ëºî¶È°÷¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢50Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬´ðÁÃ¹©»ö¤Î¤¿¤á¤Ë·¡¤é¤ì¤¿·ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀºî¶È°÷¤ÏÃÏ¾å¤«¤é¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ëÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¡¢ºî¶È°÷¤¬¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î1¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀºî¶È°÷¤¬·ê¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÅö»þ¤Î¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£