2位:千代田区/26票

All About ニュース編集部では、5月21日〜6月4日の期間、全国10〜60代の男女190人を対象に、「東京23区で住みここちのいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、「公共施設が充実していると思う東京23区の自治体」ランキングの結果をご紹介します。千代田区には「千代田図書館」や「スポーツセンター」、「かがやきプラザ(高齢者総合支援センター)」など多機能な公共施設が集中しています。コンパクトな区内に区民利用の拠点が効率よく配置されており、利便性の高さが特徴です。

1位:世田谷区/35票

回答者からは「図書館や公園などの施設が利用できるのが良いから」(40代女性/神奈川県)、「千代田区の図書館が非常に良いと評価されているからです」(10代女性/埼玉県)、「図書館や公民館、文化施設がとくに充実している印象です」(40代女性/長崎県)などのコメントがありました。世田谷区は「世田谷パブリックシアター」「大蔵第二運動場」「砧図書館」など文化・運動・学習施設が区内全域に分散配置されています。地域ごとに子ども・高齢者向け施設も充実し、誰でも身近に利用できる環境が整っています。回答者のコメントを見ると「公共施設が整い、アクセスや地域交流の面でも利便性が高いと思います」(50代女性/東京都)、「緑が多いエリアなので、図書館や公園などが整備されている印象があるから」(40代女性/神奈川県)、「公園や温泉プール、図書館などさまざまな施設がが充実しているから」(50代男性/東京都)といった声がありました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)