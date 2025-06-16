9ÅÙÌÜV¤Ø¸òÎ®Àï¥é¥¹¥È6Ï¢Àï¡¡¡ÖÂÎÄ´À°¤¨¤¿¡×¶áÆ£·ò²ð¤¬ÂÇÀþ¤±¤ó°ú¡¢±¦Íã¼éÈ÷¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡¸òÎ®ÀïÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢2019Ç¯°ÊÍè9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÊºÇ¹â¾¡Î¨¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò·ü¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î6Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£17Æü¤«¤é¹Åç3Ï¢Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¢20Æü¤«¤éºå¿À3Ï¢Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡£ÉüÄ´¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï15Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨1¹æ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¹ø¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¸å¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤ÂÇ·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡DeNA3Ï¢Àï¤ÏDH¤Ç½Ð¾ì¡£¼óÇ¾¿Ø¤ÏÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢DHÀ©¤Î¤Ê¤¤17Æü¤«¤é¤Î6Ï¢Àï¤ËÈ÷¤¨¤µ¤»¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¥Ó¥¸¥¿¡¼6Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤¿¡×¤È±¦Íã¼éÈ÷¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£¸òÎ®ÀïV¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãù¶â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤½ç°Ì¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¤Ç¤ÎÀï¤¤¡Ë¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡6Ï¢Àï¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ëÍ¸¶¹ÒÊ¿¡Ê32¡Ë¤ÏÃÏ¸µ¹Åç¤Ç¤Î¥×¥í½éÀèÈ¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Î»î¹ç¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë