講談社は、お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長さんの自身初となる本格グラビア写真集を7月16日に発売する。価格は3,300円。

写真集のタイトルは「標準体型」に決定。これは身長151cm、体重52kgというアンゴラ村長さん本人のリアルな体型にちなんだもの。公開された表紙では、撮影地である尾道の和室で青い服をまとい、キュートな表情を見せている。

今回は入浴シーンやランジェリーカットなどを含む先行カットが公開された。芸人としての一面とは異なる、飾らない等身大の姿を詰め込んだ一冊となっている。

また、自身初となる写真集発売記念イベントが、7月20日に東京・HMVエソラ池袋で開催される。先行カットやお渡しイベントの詳細については、本人の公式SNSにて随時更新される。

予約開始から1ヶ月の今日、タイトルが解禁されました。こうして情報を小出しにして何回か注目を集めるやつ、アンゴラがやって腹が立たれないのか震えています。

紙の写真集は初めてとなりますが、おかげさまで一瞬だけAmazonで1位になりました。信じられません。3300円もするのにみなさんの大切なお金を本当にありがとうございますという気持ちです。3300円分の景色を見せられるよう製本まで頑張ります。

タイトルは私のそのまますぎる「標準体型」になりました。昨年初めてのデジタル写真集「151センチ、48キロ」を出した頃はその等身大すぎるタイトルに驚く声もありましたが、1年経った今、SNSでは「健康体型界隈」なんて言葉も生まれていて、若い方たちも普通でいることが良い意味で流行りのようにライトに肯定する世界になっていました。好きな体型で好きに生きるということをこの写真集も後押しできたらと思います。

撮影:東 京祐

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.