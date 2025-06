6月14日にライブイベント「ポールプリンセス!!」Blue Star Dream Liveが千葉県・森のホール21 大ホールにて開催された。土屋李央(星北ヒナノ役)、鈴木杏奈(西条リリア役)、小倉唯(東坂ミオ役)、日向未南(南曜スバル役)、南條愛乃(御子白ユカリ役)、日高里菜(紫藤サナ役)、早見沙織(蒼唯ノア役 ※夜の部のみ出演)ら7名の豪華声優陣が登壇し、ポールダンサーとのコラボステージライブを行った。ここでは夜の部のオフィシャルレポートを紹介する。

このライブは、『ポールプリンセス!! Special Event 〜Wish Upon a Polestar〜』以来、2年ぶりにメインキャスト7名が揃って登壇するライブイベントとなり、ファン待望の催しが満を持して開催。セットリストは前回2023年のライブでも披露されたオリジナルアニメの楽曲のほか、キャスト全員で歌唱する主題歌「Starlight challenge」、そして今回のライブで初披露となる『劇場版 ポールプリンセス!!』内で披露されたソロ曲やデュエット曲など、全14曲が披露された。その中でも『劇場版 ポールプリンセス!!』の楽曲が披露されたステージは、声優キャストによるパワフルかつ華やかな歌唱に加え、LEDスクリーンに映し出されるキャラクターたちのダンスや楽曲の世界観を表現した映像、さらには実際のポールダンサーによるダンスが組み合わさる中、臨場感あふれるステージ演出が展開され、観客の目をくぎ付けにしていた。特に注目を集めていたのは、映像を映しながらも、ポールダンサーや華やかなステージセットが見える“透過するLED”を活かした演出。キャストの背後で映像とポールダンスが同時に展開されるステージは、これまでにない“新しいライブ体験”を実現しており、客席からは大きな歓声が上がった。さらに歌・ダンス・映像が一体となって展開されるステージは、観客自身が作品の中の“ポールダンスショー”に参加しているかのような“没入感”も体感することができ、会場は終始興奮と熱い熱気に包まれていた。さらに今回のライブでは『劇場版 ポールプリンセス!!』の脚本も務めた待田堂子による書きおろしのストーリーの朗読劇も実施。物語は、劇場版でヒナノたちとポールダンスの試合を繰り広げたエルダンジュのリーダー・ユカリが、ヒナノに対して「一緒にライブを行いたい」という突然の誘いからスタートし、“Blue Star Dream Live”が開催されることに。物語の合間には、ギャラクシープリンセス、エルダンジュのメンバーたちが和やかにお茶会を楽しむ様子や、さらにはミオが憧れの存在であるサナ姫と語り合うシーンなど、普段の作品では見られない一面や関係性が描かれており、ポールプリンセスファンなら見逃せない場面も。そしてラストには、観客を驚かせる“まさかの結末”も…。その結末は、現在配信中のアーカイブ映像「ポールプリンセス!! Blue Star Dream Live」にて要確認。【セットリスト】 ※夜の部M1:「とびきり上等☆Smile!」 西条 リリア(CV.鈴木杏奈)M2:「リメイン」 南曜 スバル(CV.日向 未南)M3: 「マジカル☆アイデンティファイ 〜3・2・1の魔法〜」 東坂 ミオ(CV.小倉唯)M4: 「Wish upon a polestar」 星北 ヒナノ(CV.土屋李央)M5:「眩暈の波紋」 蒼唯 ノア(CV.早見沙織)M6:「Avaricious Heroine」 紫藤 サナ(CV.日高里菜)M7: 「Queen of Fairy Sky」 御子白 ユカリ(CV.南條愛乃)M8:「Just the two of us」 御子白 ユカリ&紫藤 サナ(CV:南條愛乃&日高里菜)M9:「トキメキ・まぁ〜メイド」 東坂 ミオ(CV.小倉唯)M10:「剣爛業火」 蒼唯 ノア(CV:早見沙織)M11:「Burning Heart」 西条 リリア&南曜 スバル(CV:鈴木杏奈&日向未南)M12:「Saintly Pride」 御子白 ユカリ(CV:南條愛乃)M13:Making Shine! 星北 ヒナノ(CV:土屋李央)M14:「ポールプリンセス!! Starlight challenge」 ALL CAST