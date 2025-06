DA PUMPの全国ツアーより、7月に行なわれるNHKホール公演の模様がWOWOWにて生中継されることが決定した。WOWOWではこの生中継をはじめとする5ヶ月連続特集を放送する。 今回のツアーはDA PUMPが3年ぶりにリリースするオリジナルアルバム『BACK 2 DA UNITY』を掲げて行なわれるもの。NHKホール公演は7月17日に行なわれ、その模様が生中継される。 そのほか、WOWOWでは過去のライブ放送などを含めた5カ月にわたる連続特集を放送。これまでDA PUMPとのタッグで生み出されてきた数々の番組をこの機会にチェックしてほしい。 『5ヶ月連続!DA PUMP WOWOW Special』 ■『生中継!DA PUMP「LIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY」』2025年7月17日(木) 午後6:30WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり収録日:2025年7月17日 / 収録場所:東京 NHKホール ■『DA PUMP「LIVE DA PUMP 2018 THANX!!!!!!!」』8月放送・配信予定※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり楽曲:U.S.A.、Crazy Beat Goes On!、Rhapsody in Blue、SUMMER RIDER、ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜、Love Is The Final Liberty、Around The World、I wonder…、ALL 2 YOU、Sparkle、Little Loneliness 〜しあわせの隙間〜、if…、New Position、We can’t stop the […]

