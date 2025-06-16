¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¡¦»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¤ÎÀÉ÷Â¯½ü³°¤Ï¹ç·û »ö¶È¼ÔÂ¦¤ÎÇÔÁÊ¤¬³ÎÄê ºÇ¹âºÛÈ½·è
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿¡Ö»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤éÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¤¬½ü³°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¶È¼Ô¤¬¹ñ¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¶È¼ÔÂ¦¤Î¾å¹ð¤òÂà¤±¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎÀÉ÷Â¯Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬¹ñ¤¬»Ùµë¤·¤¿¡Ö»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¡×¤Ê¤É¤«¤éÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¤¬½ü³°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡¤Î²¼¤ÎÊ¿Åù¤òÄê¤á¤ë·ûË¡14¾ò¤Ê¤É¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ä¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÀÉ÷Â¯»ö¶È¼Ô¤ò½ü³°¤¹¤ëµëÉÕ¶â¤Îµ¬Äê¤¬¡¢º¹ÊÌ¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¿³¤ÎÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤¬¶¦Í¤¹¤ëÀÅªÆ»µÁ´ÑÇ°¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¸ø¶â¤Î»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆµëÉÕ¶â¤Î½ü³°µ¬Äê¤ò¹ç·û¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸¶¹ðÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2¿³¤ÎÅìµþ¹âºÛ¤â1¿³¤ÎÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¸¶¹ðÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶¹ðÂ¦¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÈñ¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤Þ¤Ç»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁêÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µëÉÕÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ¹çÍý¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢½ü³°µ¬Äê¤ò¹ç·û¤È¤·¤Æ¸¶¹ðÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£