¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü°ÜÀÒ¤Îº´Æ£Î¶À¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç»×¤¤¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×ÅÏÊÕÁ°£Ç£Í¡¢¾¾°æÁ°´ÆÆÄ¤é¤Ë´¶¼Õ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Î°Ù¤Ë¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Æ£Î¶À¤ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´Ê¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÌîµå¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢ÅÏÊÕÁ°£Ç£Í¤Ï¤¸¤á¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄÊ¿ÀÐ¥³¡¼¥Á¡¢¾®´Ø£²·³´ÆÆÄ¡¢£²·³¤Î¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤ó¸À¤¤¤À¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¤Þ¤¿¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤ÎÁ°¤ÇÌîµå¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤â¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤À¤·¤â¤Ã¤È°ì½ï¤ËÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÀµÄ¾¤¢¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤±¤ÉÆâ½ï¤Ë¤·¤È¤¤ä¤¹¡ª
¡¡¤¿¤À¡ªÌÀÆü¤«¤é¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î°Ù¤Ë¡¢¾¡¤Ä°Ù¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡º£µ¨£·Ç¯ÌÜ¤Îº´Æ£¤Ï³«ËëÁ°¤Î¿²Ë·¤¬¸¶°ø¤Ç£³·³¹ß³Ê¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤¹â¡ÝÉÙ»ÎÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¸Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£±Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë£²ÂÐ£²¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë»³ÅÄ¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇºÆ¤Ó¸ÅÁã¤ËÌá¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£²£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦£²£²£·¡¢£±£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£·ÂÇÅÀ¡£