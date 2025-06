舞台『ヒプノシスマイク』(通称ヒプステ)の<中王区>の新作公演のタイトルが『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage -Ideal and Reality-(読み:アイディアル アンド リアリティ)に決定。あわせて、出演者、メインビジュアル、キャラクタービジュアルなど公演全情報が16日、公開された。ヒプステは、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 (通称 :ヒプマイ)の舞台化作品。2024年7月にヒプステ初の<中王区>公演「-Renegades of Female-」が上演され、今回上演される「 -Ideal and Reality-」は<中王区>公演第2弾として、新たなストーリーが展開される。

キャストは総勢15人。新たに、三条院蒼乃風(さんじょういんそのか)役を鈴木友梨耶、東雲朧(しののめおぼろ)役を鈴木南那佳が演じる。チケットは8月2日午前10時より一般発売が開始。公演は、9月4日〜23日に東京・品川プリンスホテル クラブeXにて上演される。■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage -Ideal and Reality-期間:9月4日(木)〜23日(火・祝)会場:品川プリンスホテル クラブ eX▼スタッフ原作:EVIL LINE RECORDS演出:植木豪脚本:亀田真二郎音楽監督:KEN THE 390テーマソング:井手コウジ▼キャスト東方天乙統女役:菜々香勘解由小路無花果役:白峰ゆり碧棺合歓役:高橋桃子邪答院仄仄役:太田夢莉天都己一香役:田野優花天都己一愛役:涼邑芹三条院蒼乃風役:鈴木友梨耶東雲朧役:鈴木南那佳CHU-OH DANCE BATTLE C.D.B”:MIKU、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarin、平井琴望、岩上美優