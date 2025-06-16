『ヒプステ』中王区公演、タイトル＆ビジュアル＆追加キャストほか全情報公開
舞台『ヒプノシスマイク』（通称ヒプステ）の＜中王区＞の新作公演のタイトルが『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage -Ideal and Reality-（読み：アイディアル アンド リアリティ）に決定。あわせて、出演者、メインビジュアル、キャラクタービジュアルなど公演全情報が16日、公開された。
【ソロビジュアル】美しい！色気漂う勘解由小路無花果役の白峰ゆり
ヒプステは、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 （通称 :ヒプマイ）の舞台化作品。2024年7月にヒプステ初の＜中王区＞公演「-Renegades of Female-」が上演され、今回上演される「 -Ideal and Reality-」は＜中王区＞公演第2弾として、新たなストーリーが展開される。
キャストは総勢15人。新たに、三条院蒼乃風（さんじょういんそのか）役を鈴木友梨耶、東雲朧（しののめおぼろ）役を鈴木南那佳が演じる。
チケットは8月2日午前10時より一般発売が開始。公演は、9月4日〜23日に東京・品川プリンスホテル クラブeXにて上演される。
■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage -Ideal and Reality-
期間：9月4日（木）〜23日（火・祝）
会場：品川プリンスホテル クラブ eX
▼スタッフ
原作：EVIL LINE RECORDS
演出：植木豪
脚本：亀田真二郎
音楽監督：KEN THE 390
テーマソング：井手コウジ
▼キャスト
東方天乙統女役：菜々香
勘解由小路無花果役：白峰ゆり
碧棺合歓役：高橋桃子
邪答院仄仄役：太田夢莉
天都己一香役：田野優花
天都己一愛役：涼邑芹
三条院蒼乃風役：鈴木友梨耶
東雲朧役：鈴木南那佳
CHU-OH DANCE BATTLE C.D.B”：MIKU、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarin、平井琴望、岩上美優
【ソロビジュアル】美しい！色気漂う勘解由小路無花果役の白峰ゆり
ヒプステは、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 （通称 :ヒプマイ）の舞台化作品。2024年7月にヒプステ初の＜中王区＞公演「-Renegades of Female-」が上演され、今回上演される「 -Ideal and Reality-」は＜中王区＞公演第2弾として、新たなストーリーが展開される。
チケットは8月2日午前10時より一般発売が開始。公演は、9月4日〜23日に東京・品川プリンスホテル クラブeXにて上演される。
■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage -Ideal and Reality-
期間：9月4日（木）〜23日（火・祝）
会場：品川プリンスホテル クラブ eX
▼スタッフ
原作：EVIL LINE RECORDS
演出：植木豪
脚本：亀田真二郎
音楽監督：KEN THE 390
テーマソング：井手コウジ
▼キャスト
東方天乙統女役：菜々香
勘解由小路無花果役：白峰ゆり
碧棺合歓役：高橋桃子
邪答院仄仄役：太田夢莉
天都己一香役：田野優花
天都己一愛役：涼邑芹
三条院蒼乃風役：鈴木友梨耶
東雲朧役：鈴木南那佳
CHU-OH DANCE BATTLE C.D.B”：MIKU、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarin、平井琴望、岩上美優