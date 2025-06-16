16ºÐ¤Î°ïºà¤¬¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¡ÖÀµÄ¾¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤â¾Î»¿¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¿Í¡×
8·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤¬15Æü¡¢¼ã¼êÃæ¿´¤ËÅÔÆâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢AÂåÉ½½é¾·½¸¤ÇºÇÇ¯¾¯16ºÐ¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¡Ê¤Á¤å¤½¤ó¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊÊ¡²¬Âç³ØÉÕÂ°Âç¹ê¹â¹»1Ç¯¡Ë ¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤¿ÍÃ£¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÉã¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÇòÃ«¤Ï¿ÈÄ¹194Ñ¡¢ÂÎ½Å92Ô¤ÎÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë2»î¹çÏ¢Â³50ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î°ïºà¡£¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼À¤¬¤³¤³¤ÇÈ¯´ø½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÍí¤àÎÏ¤ÏÁ´Á³Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤êÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£Á´Á³¼å¤¯¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¾·½¸¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¿§¡¹·Ð¸³¤µ¤»¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¢¡ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½º£¸å¤ÎÆüÄø
ÆüËÜÀ¸Ì¿¥«¥Ã¥×¡¡7·î5¡Á6Æü vs¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½
SoftBank¥«¥Ã¥×¡¡7·î19¡Á20Æü vs¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½
FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¡8·î5¡Á17Æü
¢¨¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤éÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯Áª¼ê¡¢¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ