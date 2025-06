東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、7月2日(水)から9月15日(月)までの期間限定で、スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。本イベントでは、3人組バンドMrs. GREEN APPLEとコラボレーションし、テーマソングとともに楽しめる夏限定のコンテンツを展開する。開催に先駆け、今回、7月24日(木)に発売されるスペシャルイベントをより盛り上げるコラボレーショングッズが公開された。

■夏らしい爽やかなカラー!ミセスと東京ディズニーリゾートの夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」とのコラボレーションでは、ミセスが本イベントのテーマソングを担当し、本楽曲が東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで実施する「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」、東京ディズニーランドで公演する散水プログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」の一部で使われることがすでに発表済み。そんな本コラボレーションに併せて、「サマー・クールオフ」のロゴと、テーマソングをイメージした「Happy Summer Beats Music by Mrs. GREEN APPLE」のロゴがあしらわれたコラボレーショングッズが登場する。音楽に乗って思いきりはしゃぐ表情のミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダックと「サマー・クールオフ」のロゴ、もう一方の面には「Happy Summer Beats Music by Mrs. GREEN APPLE」のロゴが描かれたTシャツを3種類販売。また、夏らしい爽やかなカラーで使いやすいトートバッグのほか、フード付きタオルなども登場。ショルダー型のスマートフォンアクセサリーは、ストラップ部分の文字が暗いところで光る遊び心あふれるグッズ。2つのロゴがそれぞれ描かれたキーチェーンは2個セットで、暗いところで光るチャーム付きとなっている。カンバッジとステッカーのセットは、どのデザインが出るかは開封するまで分からないシークレットのグッズに。そのほか、使っても集めても楽しい定番グッズとなったきんちゃくが登場する。Mrs. GREEN APPLEとのスペシャルなコラボレーショングッズは、7月24日(水)から、東京ディズニーランド「ディズニー&カンパニー」、東京ディズニーシー「エンポーリオ」で販売。