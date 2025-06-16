¿å¿¹°¡ÅÚ¡ß¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤Î·ã¤«¤ï¥Ù¥Ó¡¼¡õ¥¥Ã¥º¥¦¥§¥¢¤¬ÏÃÂê¡ªÈ¯Çä¤«¤é1Æü¤Çºß¸ËÀÚ¤ì¥¢¥¤¥Æ¥àÂ³½Ð
»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¥Ó¡¼»Ò¶¡ÉþÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª¥¦¥§¥¢¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢»¨²ß¤¬2025Ç¯6·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡ß¿å¿¹°¡ÅÚ ¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£70¥»¥ó¥Á¤«¤é130¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥Ù¥Ó¡¼¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£²Á³Ê¤Ï649±ß¤«¤é2519±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥Á¥×¥éÀßÄê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£È¯Çä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇúÇã¤¤³ÎÄê¤À¡Ä¡×¡Ö¿å¿¹°¡ÅÚ¥³¥é¥Ü¤ÏÅ·ºÍ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤âÍß¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËèÆüÃå¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸³«¡£Í¥¤·¤¤²ÖÊÁ¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Ñ¥ÕÂµ¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÍ×ÁÇ¤¬ºÙÉô¤Þ¤Ç»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ó¡¼¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤Ï2¼ïÎàÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤â2000±ß°Ê²¼¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¡£¥É¥Ã¥¥ó¥°É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¡×(1969±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ë¤È¥Ñ¥ÕÂµ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¡×(1639±ß)¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ë±Ç¤¨¤ë°ìËç¡£
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢T¥·¥ã¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¹¡×(1639±ß)¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤È¥Õ¥ê¥ëÂµ¤Ç¥³¡¼¥Ç¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç¤¤Ê¶ß¤È¥Ñ¥ÕÂµ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×(1309±ß)¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¥à¡¼¥ÉËþÅÀ¤Î¼çÌò¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ü¥È¥à¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡õ¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×(1639±ß)¤Ï¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¡£2ÃÊ¥Õ¥ê¥ë¤¬½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¡Ö¥¥å¥í¥Ã¥È¡×(1639±ß)¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¾®Êª¤¿¤Á
¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡×(1639±ß)¤Ï2¼ïÎàÅ¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È»É¤·¤å¤¦¥í¥´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¡×(2519±ß)¤Ï¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÃæÉß¤¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥«¥é¡¼¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¡Ö3ÂÁÈ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(759±ß)¤ÏÁ´¤Æ°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ÛÊÁ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Â¸µ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥´¥à2ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×(869±ß)¤È¡Ö¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×2ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×(869±ß)¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿Æ»Ò¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤µÇÜÁý¡£¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡×(869±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¼è¤ê³°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®Êª¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¢£±à¤ä³Ø¹»¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î¼ÂÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥Á¥×¥é²Á³Ê¤Ç¡¢±à¤ä³Ø¹»¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¡£¡Ö3ËçÁÈ¶ÒÃåS¡×(1309±ß)¤Ï¥³¥Ã¥×¤ä¤ª¤ä¤ÄÆþ¤ì¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢¿·³Ø´ü½àÈ÷¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö3ËçÁÈ¥é¥ó¥Á¥¯¥í¥¹¡×(1089±ß)¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×(649±ß)¤È¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×(1419±ß)¤Ï¡¢²¿Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÁ°ã¤¤¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¤¤¡£
È¯Çä¤«¤é1ÆüÂ¤é¤º¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âºß¸Ë¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£ÈÎÇä¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤Å¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼Â»ÜÃæ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é½ç¼¡ºß¸Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) ADO MIZUMORI
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡ß¿å¿¹°¡ÅÚ ¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£70¥»¥ó¥Á¤«¤é130¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥Ù¥Ó¡¼¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£²Á³Ê¤Ï649±ß¤«¤é2519±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥Á¥×¥éÀßÄê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£È¯Çä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇúÇã¤¤³ÎÄê¤À¡Ä¡×¡Ö¿å¿¹°¡ÅÚ¥³¥é¥Ü¤ÏÅ·ºÍ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤âÍß¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸³«¡£Í¥¤·¤¤²ÖÊÁ¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Ñ¥ÕÂµ¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÍ×ÁÇ¤¬ºÙÉô¤Þ¤Ç»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ó¡¼¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤Ï2¼ïÎàÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤â2000±ß°Ê²¼¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¡£¥É¥Ã¥¥ó¥°É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¡×(1969±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ë¤È¥Ñ¥ÕÂµ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¡×(1639±ß)¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ë±Ç¤¨¤ë°ìËç¡£
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢T¥·¥ã¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¹¡×(1639±ß)¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤È¥Õ¥ê¥ëÂµ¤Ç¥³¡¼¥Ç¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç¤¤Ê¶ß¤È¥Ñ¥ÕÂµ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×(1309±ß)¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¥à¡¼¥ÉËþÅÀ¤Î¼çÌò¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ü¥È¥à¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡õ¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×(1639±ß)¤Ï¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¡£2ÃÊ¥Õ¥ê¥ë¤¬½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¡Ö¥¥å¥í¥Ã¥È¡×(1639±ß)¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¾®Êª¤¿¤Á
¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡×(1639±ß)¤Ï2¼ïÎàÅ¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È»É¤·¤å¤¦¥í¥´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¡×(2519±ß)¤Ï¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÃæÉß¤¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥«¥é¡¼¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¡Ö3ÂÁÈ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(759±ß)¤ÏÁ´¤Æ°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ÛÊÁ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Â¸µ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥´¥à2ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×(869±ß)¤È¡Ö¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×2ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×(869±ß)¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿Æ»Ò¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤µÇÜÁý¡£¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡×(869±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¼è¤ê³°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®Êª¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¢£±à¤ä³Ø¹»¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î¼ÂÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥Á¥×¥é²Á³Ê¤Ç¡¢±à¤ä³Ø¹»¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¡£¡Ö3ËçÁÈ¶ÒÃåS¡×(1309±ß)¤Ï¥³¥Ã¥×¤ä¤ª¤ä¤ÄÆþ¤ì¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢¿·³Ø´ü½àÈ÷¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö3ËçÁÈ¥é¥ó¥Á¥¯¥í¥¹¡×(1089±ß)¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×(649±ß)¤È¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×(1419±ß)¤Ï¡¢²¿Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÁ°ã¤¤¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¤¤¡£
È¯Çä¤«¤é1ÆüÂ¤é¤º¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âºß¸Ë¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£ÈÎÇä¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤Å¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼Â»ÜÃæ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é½ç¼¡ºß¸Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) ADO MIZUMORI