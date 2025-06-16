【大井競馬 7月2日発走 帝王賞選定馬発表】当レース3V狙うメイショウハリオなどがエントリー
TCK特別区競馬組合は16日、7月2日に大井競馬場で行われる「第48回帝王賞」（Jpn1、2000メートル）の選定馬16頭を発表した。2022、23年に当レースを連覇したメイショウハリオ、昨年の東京ダービー馬ラムジェットなどがエントリーしている。
選定馬は以下の通り。
アウトレンジ（牡5＝栗東・大久保）未定
ウィルソンテソーロ（牡6＝美浦・高木）川田
ヴィアメント（セン8＝大井・藤田輝）未定
オピニオンリーダー（牡5＝浦和・小久保）未定
キタノヴィジョン（牡8＝大井・渡辺和）未定
キリンジ（牡5＝大井・渡辺和）未定
サンライズジパング（牡4＝栗東・新谷）坂井瑠
シンメデージー（牡4＝高知・打越）吉原
ディクテオン（セン7＝大井・荒山）未定
ノットゥルノ（牡6＝美浦・中舘）武豊
ヒーローコール（牡5＝浦和・小久保）未定
ミッキーファイト（牡4＝美浦・田中博）未定
ミックファイア（牡5＝大井・渡辺和）未定
メイショウハリオ（牡8＝岡田稲）浜中
ライトウォーリア（牡8＝川崎・内田）未定
ラムジェット（牡4＝栗東・佐々木晶）三浦
※左から馬名、性別、年齢、所属、厩舎、騎乗予定騎手