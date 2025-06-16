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　TCK特別区競馬組合は16日、7月2日に大井競馬場で行われる「第48回帝王賞」（Jpn1、2000メートル）の選定馬16頭を発表した。2022、23年に当レースを連覇したメイショウハリオ、昨年の東京ダービー馬ラムジェットなどがエントリーしている。

　選定馬は以下の通り。

アウトレンジ（牡5＝栗東・大久保）未定

ウィルソンテソーロ（牡6＝美浦・高木）川田

ヴィアメント（セン8＝大井・藤田輝）未定

オピニオンリーダー（牡5＝浦和・小久保）未定

キタノヴィジョン（牡8＝大井・渡辺和）未定

キリンジ（牡5＝大井・渡辺和）未定

サンライズジパング（牡4＝栗東・新谷）坂井瑠

シンメデージー（牡4＝高知・打越）吉原

ディクテオン（セン7＝大井・荒山）未定

ノットゥルノ（牡6＝美浦・中舘）武豊

ヒーローコール（牡5＝浦和・小久保）未定

ミッキーファイト（牡4＝美浦・田中博）未定

ミックファイア（牡5＝大井・渡辺和）未定

メイショウハリオ（牡8＝岡田稲）浜中

ライトウォーリア（牡8＝川崎・内田）未定

ラムジェット（牡4＝栗東・佐々木晶）三浦

※左から馬名、性別、年齢、所属、厩舎、騎乗予定騎手