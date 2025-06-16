

6月第2週の上昇ランキングのトップの「ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス」は中国ヘルスケア関連企業の株式に投資しています。2位と3位はテーマ型インデックスのｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏシリーズのファンドとなっています。



下落ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ゴールド・インカムプラス」は1200円、2位の「シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替ヘッジなし（ユーロの匠）」も1200円、3位の「シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型（ユーロの匠）」は870円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +8.44％ ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 +6.62％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ自動運転

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



3位 +5.71％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ水素エコノミー

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -9.98％ ゴールド・インカムプラス

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



2位 -9.45％ シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替ヘッジなし（ユーロの匠）

運用会社:シュローダー・インベストメント・マネジメント



3位 -8.63％ シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型（ユーロの匠）

運用会社:シュローダー・インベストメント・マネジメント



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