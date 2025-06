2025年9月12日(金)からフィリピンを舞台に開幕するバレーボール男子世界選手権2025のチケットが、公式サイトにて販売されている。

9月12日(金)から19日(金)に行われる予選グループラウンドでは、32カ国がA~Hの8組に分けられ、決勝トーナメントに進出する各組上位2チームを争う。予選ラウンドはケソン市のスマートアラネタコロシアムとパサイ市のSM MOAアリーナの2カ所で開催されるが、グループGの日本はケソン市のスマートアラネタコロシアムが試合会場となる。

チケット料金は席種によって異なり、日本戦も観られる試合チケットは500~13,800フィリピンペソ(日本円で約1,300円~35,000円)で販売されている。なお、日本戦以外の試合のチケットは500~8,800フィリピンペソ(日本円で約1,300円~22,500円)の価格となっており、日本戦は少し高く設定されている。

なお、今大会の開幕戦にあたる開催国である地元の男子フィリピン代表の初戦が最も高い価格設定で、日本円で約3,800円~35,000円という金額で販売されている。

また、予選を勝ち抜いた16チームが出場する決勝トーナメントは20日(土)から28日(日)にかけて、パサイ市のSM MOAアリーナにて開催される。

ラウンド16のチケットは約10,000円~123,000円、クォーターファイナルは約5,000円~74,000円、セミファイナルは約4,000円~45,000円、ファイナルは約4,000円~54,000円程の価格になっており、試合毎ではなくその日のすべての試合が観戦できるものになっている。

その他にも、予選ラウンドの指定した国の試合を観戦できるチケットや、クォーターファイナルから決勝まで、あるいはセミファイナルから決勝までをすべて通して観戦できる特別チケットも別途販売されている。

但し、通常のチケット購入ページではフィリピン国外で発行されたクレジットカードは利用不可となるため、海外のクレジットカード専用ページからの申し込みが必須となる。

■予選ラウンド 男子日本代表戦日程

9月13日(土)15:00~ 日本 vs トルコ

9月15日(月)15:00~ 日本 vs カナダ

9月17日(水)22:30~ 日本 vs リビア