Acid Black Cherryのミュージックビデオに関連する映像作品を完全にコンプリート収録した作品『AMPM』を7月30日に発売することを発表した。 タイトルの『AMPM』とは“Acid Black Cherry MusicClips Perfect Masterpiece”の頭文字から来ており、Acid Black Cherryのミュージックビデオに関連する映像をコンプリートしたパーフェクト盤であることに加え、膨大な収録時間であることから“AM to PM”=朝から晩まで一日中この作品を堪能してもなお余りある“Acid Black Cherryの世界”に心ゆくまで存分に浸って欲しい、との願いを込めて名付けられたもの。 なお、4thアルバム収録楽曲「エストエム」は、イントロ部分のみだったMVに初出しのライブ映像などを交えてフルサイズにして完成させた新規作品となる。 さらに、Disc1のラストを飾る「君がいるから」は、3月26日に発売したAcid Black Cherryの LtOVES第一段アルバム『君がいるから』の音源に過去のライブ映像をミックスして作られた。 『AMPM』発売日:2025年7月30日(水)商品詳細:https://ltoves.com/news/detail.php?id=1125740予約:https://acid-black-cherry.lnk.to/AMPM ・DVD3枚組品番:AVBD-32315〜7価格:¥8,250(税込) ¥7,500(税抜) ・Blu-ray Disc3枚組品番:AVXD-32318〜20価格:¥8,250(税込) ¥7,500(税抜) 収録内容(2形態共通)Disc1 - MusicClip -01 君がいるから (Studio Rec Version)02 SPELL MAGIC03 Black Cherry04 愛してない05 冬の幻06 20+∞Century Boys07 ジグソー08 眠り姫09 優しい嘘10 Re:birth11 少女の祈りIII12 ピストル13 シャングリラ14 蝶15 CRISIS16 イエス17 Greed Greed Greed18 […]

