ËëÆâ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¢½é¤Î¾å°ÌÁíÅö¤¿¤ê¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¡¡Ç¯Æâ¤Î»°Ìò¾º¿Ê¤âÀÀ¤¦
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎËëÆâ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÉô²°¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê£··î£±£³Æü½éÆü¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Éô²°¤ÎËë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¤È¤â¤Ë»Í¸Ô¡¢¤¹¤êÂ¡¢ÏÓÎ©¤Æ¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤À¤Ã¤¿£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¡¢²Æ¾ì½ê¤È¤â¤Ë£±£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¡¢£²¾ì½êÏ¢Â³¤Ç´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê£··î£±£³Æü½éÆü¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤ÏËëÆâ¾å°Ì¤ÎÈÖÉÕ¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î¾å°ÌÁíÅö¤¿¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Àè¾ì½ê¤Î»°Ìò°Ê¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï£³Àï£³ÇÔ¤È¡¢¾å°Ì¿Ø¤ÎÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¤¬¡¢Á´¤Æ¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾å°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¡£¡ÊÍè¾ì½ê¤ÏÁê¼ê¤â¡ËÆ±¤¸ÈÖÉÕ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤è¤ê¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤Êý¤¬¶¯¤¤¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È½é¤Î²£¹ËÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡Ö·ë¤Ó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡£¡Ê·ë¤Ó¤Ï¡ËÀÎ¤«¤é±ÇÁü¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢£³·î¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Ç¤ÏÅÚÉ¶¤Î²¼¤Ç·ë¤Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â£²¥±¥¿°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê£³¾ì½ê¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¢¤È£³¾ì½ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»°Ìò¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ç¯Æâ¤Î»°Ìò¾º¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë