£Î£È£Ë¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅÅ·âÅê¼êÉüµ¢Àï¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ë¶ÛµÞÊÑ¹¹¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖÏ¿²èÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤È¡ª¡×
¡¡£Î£È£Ë¤¬¿è¤ÊÊÑ¹¹¤À¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤ÈÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£³Ç¯£¸·î£²£³Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë£¶£¶£³Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Î£È£Ë¤¬Â¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡££Â£Ó£±¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤çÃÏ¾åÇÈ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÂçÃ«¤¬Éüµ¢ÅÐÈÄ¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ò£Î£È£ËÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸áÁ°£±£±»þ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¢¨£Â£Ó¤«¤éÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤ÎÂÐ±þ¡ª¡×¡ÖÏ¿²èÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²òÀâ¤ÏÂçÃ«¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¸µÆ±Î½¡¦ÅÄÃæ¸²ð¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤ÏÅö½é¤Ï£··î£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¸å¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï£µ·î£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç£²£³Ç¯£¹·î¤Î±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¸å¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀïÅª¤ÊÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡££³£±Æü¡ÊÆ±£±Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç£²ÅÙÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤Î£³ÅÙÌÜ¤Ç£³¥¤¥ó¥°ÁÛÄê¤ÇÂÇ¼Ô£±£±¿Í¤Ë£´£´µåÅê¤²¤Æ£¶»°¿¶Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£