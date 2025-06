ENHYPEN最新作『DESIRE : UNLEASH』が「ビルボード200」で3位獲得！音楽番組で3冠王も達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『人気歌謡』で初めて1位を記録!「ENGENEに本当に感謝している」(ENHYPEN)

ENHYPENの6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』が「ビルボード200」(6月21日付)で3位を記録。アメリカ音楽専門メディアビルボードが6月15日(以下現地時間)に公式ホームページに掲載したチャート予告記事が伝えている。

これでENHYPENは3rd Mini Album『MANIFESTO : DAY 1』、4th Mini Album『DARK BLOOD』、5th Mini Album『ORANGE BLOOD』、2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』に続き『DESIRE : UNLEASH』まで5つのアルバムを相次いでビルボード200「トップ10」にチャートインさせた。ENHYPENが同チャートにチャートインするのは通算8度目。

ENHYPENは『DESIRE : UNLEASH』でK-POPトップティアグループに相応しい成果を成し遂げている。このアルバムは初動枚数(発売直後の1週間のアルバム販売量)214万枚を突破した。これは今年リリースされたK-POPアルバムの中で2番目に多い販売枚数だ。このような成果を土台に『DESIRE : UNLEASH』は韓国アルバムチャートだけでなく「オリコン週間合算アルバムランキング」「オリコン週間アルバムランキング」「オリコン週間デジタルアルバムランキング」とビルボードジャパン「Top Albums Sales」「Hot Albums」「Download Albums」など日本主要チャートでも1位を席巻した。

また、15日に韓国で放送されたSBS『人気歌謡』でタイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」で1位を記録し、音楽番組3冠王を達成。ENHYPENは「『人気歌謡』で初めて1位を記録したが、ENGENE(ファンダム名)に本当に感謝している。これからももっと良い姿をお見せするENHYPENになる」と感想を伝えた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2025.06.07 ON SALE

MINI ALBUM『DESIRE : UNLEASH』

※韓国発売日:6月5日

2025.07.29 ON SALE

SINGLE「宵 -YOI-」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/