¥¤¥¿¥ê¥¢¡õ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¢¥Ð¥ì¤È¤âÏÈ¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJVA¡Ë¤¬16Æü¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¤ò¡Ø¥Ð¥ì¤È¤â¡ÙÏÈ¤Ç³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡9·î12Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ëÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ï¡¢9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤ÆÃË»Ò¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤¬¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©¤ÎLaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤ÆÃË»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ø¥Ð¥ì¤È¤â¡Ù¤ÎÍÎÁ¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï6·î16Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00～6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§00¤´¤í¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¿·µ¬²ñ°÷Æþ²ñ¤·¤Æ¤âÀè¹Ô¿½¹þ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¡£Ç¯¡¹¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¼ê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£¤³¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ìー¤òÀ¸¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¡£
¡¡