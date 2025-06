ダイドードリンコが、アニメ「鬼滅の刃」約5年ぶりの待望コラボを果たした2025年春夏の新パッケージを展開!

「ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ」「ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖」より全32種類のパッケージが展開されます☆

ダイドードリンコ アニメ 「鬼滅の刃」パッケージ

発売日:2025年6月30日(月)より期間限定

※自販機向けデザインは、6月17日(火)以降、一部ダイドードリンコ自販機にて順次発売

2020年10月、「ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒーオリジナル」の45周年を記念して発売された、アニメ「鬼滅の刃」とコラボした「ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒーオリジナル」「ダイドーブレンド 絶品微糖」「ダイドーブレンド 絶品カフェオレ」

通称“鬼滅缶”は、発売から約3週間で累計販売本数5,000万本を突破するなど、大変人気を博しました。

約5年ぶりとなる今回は、魅力的なキャラクターの持つ「戦いへの思い」「これまでの戦いと成長の軌跡」を伝えるデザインの「アイスラテ」全20種類をラインナップ。

さらに「各キャラクターの豊かな表情とその魅力」「つながりや絆による物語・名シーン」を伝えるデザインの「みかん水」全12種類で2度目のコラボが実現しました。

ダイドードリンコならではの、集めたくなるパッケージを紹介していきます☆

ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ

価格:120円(税抜き)

容量:185g缶

甘さを抑えた、スッキリとした味わいに仕上げられた「ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ」

エスプレッソ仕立てで引き立たせたコーヒーのコクと、北海道産生クリームを使用した豊かなミルクのコクを楽しめるアイスラテです。

ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ 自販機向けデザイン

種類:全12種類

販売チャネル:自動販売機

各キャラクターの持つ「戦いへの思い」を伝えるデザインが使用された自販機向けアイスラテ。

主人公「竈門炭治郎」のほか「我妻善逸」「嘴平伊之助」のほか、柱メンバーの「冨岡義勇」「煉獄杏寿郎」「宇髄天元」など12キャラクターがラインナップされます。

ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ デザイン

種類:全8種類

販売チャネル:一部コンビニエンスストア、量販店など

作中の「これまでの戦いと成長の軌跡」を捉えたアイスラテデザイン。

「竈門炭治郎」と「竈門禰󠄀豆子」の強い絆を感じさせるアートや迫力満点のシーン全8種類で展開されます。

ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖

価格:各120円(税抜き)

容量:280ml PET

「ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖」は、ごくごく飲める無糖フレーバーウォーター。

果実らしい甘いみかんの印象がほんのり香る味わいです。

ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖 自販機向けデザイン

種類:全6種類

販売チャネル:自動販売機

各キャラクターの人間らしさも伝わる豊かな表情を散りばめ、魅力を詰め込んだ自販機向けデザイン。

「竈門炭治郎」「竈門禰󠄀豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」「栗花落カナヲ」「不死川玄弥」の6種類が登場します。

ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖 デザイン

種類:全6種類

販売チャネル:量販店など

裏面場面写の組み合わせで表現した「ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖 デザイン」

各正面キャラクターたちの掛け合い・つながり・絆による心情変化等の物語・名シーンが落とし込まれています。

こだわりのパッケージ

ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ 自販機向けデザインや

ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖 自販機向けデザイン

ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ

ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖でそれぞれ異なるデザインが使用されているのもポイント。

キャラクターの魅力を存分に感じることができるデザインや、名シーンを追体験できるデザインなどダイドーならではの集めたくなる全32種類が展開されます。

通信販売にて先行予約スタート

対象期間:2025年6月19日(木)午前0時00分〜6月29日(日)午後11時59分

※ 予約開始時間と同時に、ページ掲載が開始されます

※ 一部通販サイトにおいては、先行予約期間が異なる場合もあります

対象商品

・ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ

・ダイドー 鬼滅の刃みかん水無

※自販機向けデザインの通信販売は実施されません

※通信販売ではケース販売限定(アイスラテ30本入り、みかん水24本入り)となります

※1ケースに全てのデザインが入っているとは限りません

取り扱い通販サイト:Amazon.co.jp

・ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9PLT2WP

・ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖 https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9PJTXL2

※その他、通販サイトなどでも購入できます

6月30日の自動販売機、量販店などでの発売に先駆けて、6月19日より通信販売にて先行予約をスタート。

アニメ「鬼滅の刃」とコラボした「ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ」「ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖」が購入できます。

魅力的なキャラクターの持つ「戦いへの思い」「これまでの戦いと成長の軌跡」を伝えるデザインの「アイスラテ」全20種類と、「各キャラクターの豊かな表情とその魅力」「つながりや絆による物語・名シーン」を伝えるデザインの「みかん水」全12種類がラインナップ。

ダイドードリンコ アニメ 「鬼滅の刃」パッケージは、2025年6月30日より販売開始です!

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※禰豆子の 「禰」 は 「ネ+爾」 が正しい表記となります

※煉獄の 「煉」 は 「火+東」 が正しい表記となります

