82ºÐÂç½÷Í¥¤¬¾×·â¹ðÇò¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿
½÷Í¥½½¼ë¹¬Âå¡Ê82¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½½¼ë¤Ï¼ñÌ£¤Î¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¡¢°¦¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·»Ëå¤â³§¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£3ÂåÌÜ¤Ç¤¹¼Æ¸¤¤Î¡£º£Ç¯¤Î10·î¤Ç11ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¤¤é¤é¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ1¿Í¤À¤È¡¢ÆÈ¤ê¸À¤Ð¤Ã¤«¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤é¤éÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢°¦¸¤¤Èµº¤ì¤ëÆü¾ï¤òÏÃ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¹õÌøÅ°»Ò¡Ê91¡Ë¤«¤é¡Ö¤ª²È¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢½ÐÌµÀº¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢½½¼ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤Ï¤ª»Å»ö¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì°Ê¹ßÍ·¤ÓÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«³°¤Ë½Ð¤ë¤è¤ê²È¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Äí¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¸¤¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê½÷Í¥¶È¤Î°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½½¼ë¤Ï¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó»Ï¤áÀèÇÚ¤ÎÊý¡¹¤¬¤¹¤´¤¯¹âÎð¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¦Å¹³¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤´¹âÎð¤Ç¤â¸µµ¤¤Ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡É¤¨¡¢»ä¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤·¤é¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢°ìÂç·è¿´¤ò¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£