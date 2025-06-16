

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42758.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41304.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41054.89 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39741.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39351.12 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38924.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38545.05 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38432.98 新値三本足陽転値



38311.33 ★日経平均株価16日終値



38179.49 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38173.32 6日移動平均線

38165.95 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38028.76 均衡表転換線(日足)

37934.77 均衡表雲上限(週足)

37920.35 200日移動平均線

37786.85 25日移動平均線

37692.74 均衡表基準線(日足)

37647.36 26週移動平均線

37407.75 ボリンジャー:-1σ(25日)

37028.65 ボリンジャー:-2σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36649.55 ボリンジャー:-3σ(25日)

36637.36 75日移動平均線

36617.15 13週移動平均線

36319.75 均衡表転換線(週足)

35943.59 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35395.90 均衡表雲上限(日足)

35054.82 ボリンジャー:-1σ(13週)

34800.78 均衡表雲下限(日足)

34239.82 ボリンジャー:-2σ(26週)

33492.49 ボリンジャー:-2σ(13週)

32536.05 ボリンジャー:-3σ(26週)

31930.15 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 61.43(前日66.85)

ST.Slow(9日) 69.14(前日74.82)



ST.Fast(13週) 92.81(前日91.46)

ST.Slow(13週) 90.98(前日88.38)



［2025年6月16日］



株探ニュース

