　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42758.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41304.16　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41054.89　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39741.82　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39351.12　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38924.15　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38545.05　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98　　新値三本足陽転値

38311.33　　★日経平均株価16日終値

38179.49　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38173.32　　6日移動平均線
38165.95　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38028.76　　均衡表転換線(日足)
37934.77　　均衡表雲上限(週足)
37920.35　　200日移動平均線
37786.85　　25日移動平均線
37692.74　　均衡表基準線(日足)
37647.36　　26週移動平均線
37407.75　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37028.65　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36649.55　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36637.36　　75日移動平均線
36617.15　　13週移動平均線
36319.75　　均衡表転換線(週足)
35943.59　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35395.90　　均衡表雲上限(日足)
35054.82　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34800.78　　均衡表雲下限(日足)
34239.82　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33492.49　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32536.05　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31930.15　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　61.43(前日66.85)
ST.Slow(9日)　　69.14(前日74.82)

ST.Fast(13週)　 92.81(前日91.46)
ST.Slow(13週)　 90.98(前日88.38)

［2025年6月16日］

株探ニュース