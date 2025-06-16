BABYMONSTER「FOREVER」MVがYouTube再生数2億回超えを達成

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■BABYMONSTER、2億ビュー以上の映像が4本に！

BABYMONSTERのデジタルシングル「FOREVER」MVが、6月14日19時48分頃、YouTube再生数2億回を越えた。

7月1日に公開されてから約11ヵ月での達成となる。

このMVは、BABYMONSTERの眩しいビジュアルと自信に満ちたパフォーマンスはもちろん、目を楽しませる感覚的な映像美で好評を得た。 公開直後、YouTube「24時間内に最も多く見た動画」1位、中国最大音源サイトであるQQミュージックMVチャートのトップを占めた。

これでBABYMONSTERは計10本の億台ビューYouTubeコンテンツのうち、2億ビュー以上の映像が4本となった。これまでには、Kポップガールグループデビュー曲最短記録を更新した「SHEESH」（3億）や、「BATTER UP」（3億）、「DRIP」（2億）のMVが2億超えを達成している。

BABYMONSTERの公式YouTubeチャンネル登録者数は939万人を記録し、累積照会数は46億回を超える。

BABYMONSTERは現在デビュー初のワールドツアーを開催。7月1日には先行公開シングル「HOT SAUCE」をリリースし、9月に2番目のシングル、10月にミニアルバムをリリースする予定だ。

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HOT SAUCE」

2025.10.01 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp