東京ディズニーリゾートでは、夏イベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を盛り上げるコラボグッズが登場!

人気バンドMrs. GREEN APPLEとのスペシャルコラボにより、音楽と共に夏を楽しむポップで爽快なアイテムが揃います☆

ミッキーマウスやミニーマウスたちが音楽に乗ってはしゃぐ様子をデザインした、限定グッズです。

東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”Mrs. GREEN APPLE コラボグッズ

発売日:2025年7月24日(木)

販売店舗:東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの各グッズ販売店舗

コラボロゴやキャラクターたちがプリントされたTシャツやタオル、

光るギミック付きアクセサリーなど、夏にぴったりのアイテムが多数ラインナップ。

定番のピンバッジやカンバッジもMrs. GREEN APPLEのポップなテーマと融合し、イベント感満載の仕上がりです。

夏のパークを彩るアイテムとして、自分用にもお土産にもおすすめです☆

Tシャツ(ホワイト)

価格:3,900円

サイズ:S〜LL

全面にコラボロゴをプリントしたTシャツ。

音楽に乗ってはしゃぐ「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」とSummer COOL-OFFのロゴがデザインされています。

Tシャツ(パープル)

価格:3,900円

サイズ:S〜LL

全面に「ミッキーマウス」たち、

背面にMrs.GreenAppleとのロゴがデザインされたパープル。

Tシャツ(給水・速乾)

価格:4,500円

サイズ:S〜LL

吸水性と速乾性に優れた生地を使用し、

背中に大きく「Happy Summer Beats Music by Mrs. GREEN APPLE」ロゴをあしらった、機能性とデザイン性を兼ね備えた一枚です。

ハット

価格:3,600円

明るく柔らかなカラーでコーディネートに取り入れやすいロゴ入りハット。

夏の陽射し対策にもおすすめです。

トートバッグ

価格:3,500円

爽やかなカラーとロゴデザインで、

普段使いにも最適なサイズ感のトートバッグです。

フード付きタオル

価格:3,400円

大きめサイズで機能性抜群のフード付きタオル。

野外のイベントでも活躍できます☆

きんちゃく

価格:900円

両面にそれぞれ異なるロゴがあしらわれたきんちゃく。

カラフルな巾着袋は小物収納にぴったり。

スマートフォンアクセサリー

価格:2,000円

ショルダータイプのスマホケース。

ストラップ部分の文字が暗いところで光る遊び心満点の仕様です。

カンバッジ(ステッカー付き・ブラインド仕様)

価格:900円

開封するまでデザインが分からないシークレットタイプ。

Mrs. GREEN APPLEロゴとイベントロゴの2系統が1つずつ入っています。

2枚のステッカー付きです。

カンバッジセット(全種+ステッカー付き)

価格:3,600円

全種のカンバッジと全種のステッカーが揃ったコンプリートセット。コレクション派におすすめです☆

キーチェーンセット

価格:2,000円

Mrs. GREEN APPLEロゴとイベントロゴ、それぞれが描かれた2個セット。

チャームは暗い場所で光ります。

ピンバッジセット

価格:2,000円

それぞれのロゴが立体的にデザインされたピンバッジ2個セット。

バッグやポーチのワンポイントにおすすめです。

Mrs. GREEN APPLEの音楽とともに楽しめるこの夏限定のグッズ。

東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”Mrs. GREEN APPLE コラボグッズの紹介でした。

