6月に創業月を迎える「スシロー」が実施している、2025年一番の感謝の気持ちを込めた「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」

第3弾の目玉メニューとして、スシロー名物「倍とろ」が税込110円〜提供されます☆

スシロー「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」第3弾

価格:110円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間:2025年6月18日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:295万食 ※販売予定総数が完売次第終了

販売店舗:全国のスシロー店舗

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※店内仕込のため、形状等が異なる場合があります

スシローにて開催されている「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」

第1弾、第2弾ともにゲストから人気を博しました。

6月18日より始まる第3弾では、スシロー名物「倍とろ」が税込110円〜登場。

サイズが通常の倍になっている食べ応え抜群の中とろは、噛むほどに脂の甘みと鮪の旨みが口いっぱいに広がります。

「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」のラストにふさわしいスシロー名物メニューが、期間限定でお手頃価格で楽しめる特別企画。

スシロー「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」第3弾は、2025年6月18日より開催です☆

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合がありま

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※写真はイメージです

