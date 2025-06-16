ÂæÏÑ¿Í¤Î»à°ø¡¢ºÇÂ¿¤Ï¤¬¤ó¡á43Ç¯Ï¢Â³ ¥³¥í¥ÊÂçÉý¸º¾¯¡¢ÇÙ±ê¤È¼«»¦¤ÏÁý²Ã
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¡ÊÊÝ·ò¾Ê¡Ë¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¤Î»à°øÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à°ø¤Î¼ó°Ì¤Ï43Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¬¤ó¤Ç¡¢»àË´¿ô¤Ï5Ëü4032¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬¸¶°ø¤Î»àË´¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î8962¿Í¤«¤é67.0¡ó¸º¾¯¤·¤Æ2962¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÇÙ±ê¤Ï3.3¡ó¡¢¼«»¦¤Ï4.2¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
»à°ø¤Î¾å°Ì10°Ì¤Ï¤¬¤ó¤ËÂ³¤¡¢¿´¼À´µ¡¢ÇÙ±ê¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â·ì°µÀ¼À´µ¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡¢ËýÀ²¼µ¤Æ»¼À´µ¡¢¿Õ±ê¡¦¥Í¥Õ¥í¡¼¥¼¾É¸õ·²¡¦¿ÕÉÂÊÑ¡¢¼«»¦¤À¤Ã¤¿¡£¾å°Ì5°Ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢6°Ì°Ê¹ß¤ÏÁ°Ç¯6°Ì¤À¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ10°Ì·÷³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç½ç°Ì¤¬1¤º¤Ä·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Î»àË´¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.3¡ó¸º¾¯¤·¡¢20Ëü1383¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Éô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¤Î¸º¾¯¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼«»¦¤Ë¤è¤ë»àË´¿ô¤Ï4062¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á11Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ4000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼«»¦¼Ô¿ô¡Ê¼«»¦»àË´Î¨¡Ë¤ÏÆ±0.7¿ÍÁý¤Î17.4¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¿ô¤ÏÆ±4.4¡ó¸º¾¯¤·¡¢2932¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄÄ婕翎¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
»à°ø¤Î¾å°Ì10°Ì¤Ï¤¬¤ó¤ËÂ³¤¡¢¿´¼À´µ¡¢ÇÙ±ê¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â·ì°µÀ¼À´µ¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡¢ËýÀ²¼µ¤Æ»¼À´µ¡¢¿Õ±ê¡¦¥Í¥Õ¥í¡¼¥¼¾É¸õ·²¡¦¿ÕÉÂÊÑ¡¢¼«»¦¤À¤Ã¤¿¡£¾å°Ì5°Ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢6°Ì°Ê¹ß¤ÏÁ°Ç¯6°Ì¤À¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ10°Ì·÷³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç½ç°Ì¤¬1¤º¤Ä·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼«»¦¤Ë¤è¤ë»àË´¿ô¤Ï4062¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á11Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ4000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼«»¦¼Ô¿ô¡Ê¼«»¦»àË´Î¨¡Ë¤ÏÆ±0.7¿ÍÁý¤Î17.4¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¿ô¤ÏÆ±4.4¡ó¸º¾¯¤·¡¢2932¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄÄ婕翎¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë