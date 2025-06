【Pixel Art Park 8】 8月3日11時~18時 開催予定 会場: 横浜大さん橋ホール 神奈川県横浜市中区海岸通り1-1-4

ハフハフ・おでーん氏および墓場文庫は、8月3日に横浜大さん橋ホールで開催される「Pixel Art Park 8」に出展する。

イベントでは墓場文庫が監修する「都市伝説解体センター」限定グッズを販売する。主題歌担当のMURASAKI氏、ドット絵を描いたシロス氏、服部グラフィックス氏も参加予定としている。詳細は後日公開予定。

世界最大級「ドット絵の祭典」がパワーアップして帰ってくる!世界中から総勢130組が出展!

