セイボリービュッフェ付きの新感覚アフタヌーンティー！東京ベイ舞浜ホテル「フラワーパーティー」

東京ベイ舞浜ホテル、2階ファンタジーダイニング ソレイユでは、2025年7月5日から同9月15日の土・日・祝日限定でアフタヌーンティービュッフェ「フラワーパーティー」を開催します。

東京ベイ舞浜ホテル「フラワーパーティー」

期間 :2025年7月5日(土)〜2025年9月15日(月・祝)の土・日曜日、祝日のみ

会場 :ファンタジーダイニング ソレイユ(2階)

時間 :13:00〜16:00(最終入店 15:00)

料金 :大人(13才以上)5,500円

【お子様対象特別料金】セイボリービュッフェのみ利用 2,000円

※4才〜小学生までのお子様に限ります。

(3才以下 無料)

※デザートスタンドをご希望のお子様は大人料金にて予約ください。

※インターネット予約は2日前までの受付です。

以降はお電話にてお問い合わせください。

(前日の15時まで承ります。)

※表示料金は税金・サービス料込です。

※画像はイメージです。

新感覚のセイボリービュッフェ付きアフタヌーンティー

メインはおひとり様につき1台提供する華やかなデザートスタンド。

エディブルフラワーを散りばめ、トロピカルフルーツを使った夏にぴったりの爽やかな10種類のミニデザートが並びます。

セイボリーと一部のスイーツは組み合わせ自由&好きなだけ食べ放題で楽しめるビュッフェスタイル。

セイボリーは「エビとアボカドのマリネ」、「小さなカプレーゼ」などの前菜から「ミニローストビーフバーガー」や「フラワーカッペリーニ」などのお食事系メニューまで約10種類取り揃え、ランチとしても利用できます。

お飲み物はソフトドリンクバーを楽しめます。

■シェフのおすすめメニュー

【ブルーベリーレアチーズケーキ】

バラの形をした見た目にもかわいいパープルカラーのクリーミーなレアチーズケーキ

アクセントに濃厚なブルーベリーソースをとじこめました

【パブロバシトロン】

ふわっと軽い食感の甘いメレンゲに酸味の効いたレモンカードとカシスクリームを

組み合わせました

【ローズマカロン】

国産バラのペーストやローズウォーターを使用しており、口に入れた瞬間に

バラの香りに包まれるマカロン

【フラワーカッペリーニ】

暑い夏にもぴったりなさっぱりした味付けのトマト冷製パスタ

【ミニローストビーフバーガー】

レフォールソースで甘く味付けたローストビーフを挟んだ小さなハンバーガー

※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。

■小学生までのお子様対象特別料金

小学生までのお子様を対象に「セイボリービュッフェ」のみを利用いただけるお子様特別料金も用意されています。

いつもと違う特別な体験は夏休みのお出かけにもおすすめです。

■組数限定!お得な特典付きプランも

お得(1)【早割プラン】

1日先着5組限定!6月30日までの予約に限り、通常料金5,500円のところ10%割引の4,950円で利用いただける早割プラン。

お得(2)【スパークリングワインとミニギフト付きプラン】

1日先着5組限定!スパークリングワイン(1人1杯)とホテルメイド「ミニローズフィナンシェ(5個入)」(1人1個)のプレゼント付きプラン。

スパークリングワイン

ミニローズフィナンシェ

※(1)(2)いずれのプランも大人料金のみ対象、お子様対象特別料金は対象外です。

※組数上限に達した場合は通常料金・プラン内容での案内となります。

※(1)(2)プランの併用や他の割引との併用はできません。

ファンタジーダイニング ソレイユ

フランスの伝統的な風情が息づく美しい街並みをイメージした会場です。

マルシェには色とりどりの食材が並び、人々の活気に満ちた声が聞こえてきそう。

色とりどりのお花と甘い香りに包まれて、まるで“パーティー”のようなアフタヌーンティービュッフェを心ゆくまで堪能できます。

東京ベイ舞浜ホテルについて

東京ベイ舞浜ホテルはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。

11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。

館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

所在地: 千葉県浦安市舞浜1-34

