世界41カ国・450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」と「CHUMS」による、夢のアメリカンコラボレーションが2025年夏ついに実現!

両ブランドの ”FUN” が詰まったコラボバーガー&ポテト、さらにここでしか手に入らない限定Tシャツが期間限定で登場します。

TGIフライデーズ「CHUMS」コラボレーションメニュー/グッズ

販売期間:2025年6月16日(月)〜7月13日(日)

販売店舗:TGIフライデーズ全店舗

“In Here, It’s Always Friday(ここではいつでも金曜日)”を掲げ、非日常なハレの日体験を提供する「TGIフライデーズ」

そして “Hang with your Chums!(仲間と遊ぼう!)” を合言葉に、日常もアウトドアもポップに彩る「CHUMS」

アメリカの自由と遊び心をルーツに持つ2つのブランドが、2025年夏「食」と「ファッション」で織りなす、ワクワクが止まらないコラボレーションがはじまります!

CHUMSのオリジナルBBQソースを使ったバーベキューバーガー、香ばしいスパイス香るシャカシャカポテト、そしてバーガーをモチーフにしたグラフィックTシャツまで、遊び心とこだわりが満載。

仲間と一緒にアメリカンな冒険が楽しめるメニューやグッズを紹介していきます☆

CHUMS BBQ BACON EGG FRIED ONION BURGER/チャムス バーベキューベーコン エッグ オニオンフライ バーガー (コラボステッカー付き)

価格:2,409円(税込)

レタス、トマト、チェダーチーズ、クリスピーベーコン、目玉焼き、オニオンリングを重ねた贅沢バーガーに、フライドポテトがセットになった「チャムス バーベキューベーコン エッグ オニオンフライ バーガー」

200gのジューシーなビーフパティに、スモーキーで甘みのあるCHUMSオリジナルBBQソースが豪快にトッピングされています。

「チャムス バーベキューベーコン エッグ オニオンフライ バーガー」にはコラボロゴが使用されたステッカーが付いてきます。

SHAKE SHAKE POTATOES/シャカシャカポテト

価格:473円(税込)

香味野菜の旨みとスパイスの香りがクセになる、アメリカンスタイルの“シャカシャカ”ポテトもラインナップ。

CHUMSオリジナルスパイス ホット

フライデーズのクラシックなフライドポテトに、CHUMSオリジナルスパイスのホットと

CHUMSオリジナルスパイス マイルド

マイルドが使用されています。

CHUMS × TGI FRIDAYS コラボレーションTシャツ

サイズ・価格:

・大人サイズ(M, L, XL)4,950円(税込)

・キッズサイズ(KM, KL)3,850円(税込)

販売店舗:TGI FRIDAYS 全店舗・CHUMS ONLINE SHOP (www.chums.jp)

アメリカンダイニング×アウトドアブランドのエッセンスを詰め込んだ、遊び心あふれる限定Tシャツが登場。

胸元には、赤白ストライプのネクタイをつけたブービーバードがレイアウトされています。

背面にはバーガー&ポテトのポップなグラフィックとコラボロゴが大胆に配置され、ここでしか手に入らない特別感を演出。

親子ペアで着られるキッズサイズも展開されます!

スペシャルキャンペーン:お会計10,000円以上で抽選

対象店舗:TGI FRIDAYS全12店舗/CHUMS 表参道店・昭島アウトドアヴィレッジ店・東京ソラマチ店・昭和記念公園店

期間中、店内またはCHUMS直営店でのお会計が税込み1万円以上の方を対象に、その場で当たる抽選を実施。

CHUMSオリジナルスパイスまたはTGI FRIDAYSお食事券が当たります。

TGI フライデーズとCHUMSの ”FUN” が詰まったコラボバーガー&ポテト、ここでしか手に入らない限定Tシャツが登場。

TGIフライデーズにて2025年6月16日より販売が開始されている「CHUMS」コラボレーションメニューとグッズの紹介でした☆

