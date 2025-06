焼きそばセットやオリジナル調理器具が当たる！東洋水産「みんなの！“焼そばはマルちゃん”キャンペーン」

東洋水産では2025年7月1日(火)より、「みんなの!“焼そばはマルちゃん”キャンペーン」を実施します。

東洋水産「みんなの!“焼そばはマルちゃん”キャンペーン」

応募期間:2025年7月1日(火)〜2025年9月30日(火)※当日消印有効

2つのコースから選んで応募するキャンペーンです。

対象商品のバーコードを4枚、ハガキに貼って応募すると、応募者の中から抽選でマルちゃんブランドの“ほぼ”全ての焼そば商品やオリジナルの調理器具が、合計300名様に当たります。

また、2025年7月1日(火)12:00〜8月31日(日)23:59の期間中に、キャンペーンサイトにて、2025年11月16日(日)に開催される「『マルちゃんの焼そば×タカアンドトシ』焼そばはマルちゃん!スペシャルライブ」への応募受付も実施します。

このライブには、抽選で100組200名様を招待します。

●対象商品

【チルド商品】

「マルちゃん焼そば 3人前」シリーズ(ソース・塩・お好みソース・しょうゆ・たらこ)、「瓦焼そば 3人前」※中国・九州限定、「至福の食卓 マルちゃん焼そば 2人前」シリーズ(濃厚お好みソース味・だし香る芳醇ソース味)」、「小樽あんかけ焼そば 2人前」※北海道限定、「マルちゃん焼そば 1人前(ソース付)」、「マルちゃん焼そば 塩 1人前」、「マルちゃん 1食焼そば」、「マルちゃん 1食焼そば 太麺」

【即席カップ麺】

「マルちゃん焼そば」、「俺の塩」、「マルちゃん正麺 カップ 焼そば」、「同 たらこ味焼そば」、「日本うまいもん 富士宮やきそば」、「やきそば弁当」シリーズ※北海道限定(やきそば弁当・ちょい辛・たらこ味バター風味・ねぎ塩味・大判やきそば弁当・でっかいやきそば弁当)、「焼そばバゴォーン」シリーズ※東北・信越限定(焼そばバゴォーン・濃スパソース・ちょい辛・塩焼そば)、「ごつ盛り」シリーズ(ソース焼そば・塩焼そば)、「麺之助 ソース焼そば」

【即席袋麺】

「マルちゃん正麺 焼そば 5食パック」、「焼そば 5食パック」※静岡限定、「焼そばやきっぺ 5食パック」※北海道限定

【冷凍食品】

「マルちゃん焼そば 2食パック」、「屋台一番」シリーズ(焼そばソース味 大盛り1.5倍・焼そば塩味 大盛り1.5倍・焼そばソース味 3食パック)

●賞品内容

【Aコース】

マルちゃんの焼そば“ほぼ”全部満喫プレゼント 100名様

【Bコース】

選べるオリジナル調理器具 ケトルorフライパン プレゼント 200名様

●応募方法

対象商品のバーコード4枚を専用応募ハガキ、キャンペーンサイトからダウンロードしたハガキ、または郵便ハガキに貼り、必要事項※を記入の上、下記宛先までご郵送ください。

※お名前(フリガナ)、年齢、性別、お電話番号、ご住所(郵便番号)、ご希望の賞品

●応募宛先

〒179-8911 日本郵便株式会社 光が丘郵便局 郵便私書箱25号

みんなの!“焼そばはマルちゃん”キャンペーン事務局 行

●当選発表

賞品の発送をもって発表。

※賞品は2025年10月下旬より順次発送を予定しています。

